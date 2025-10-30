Así descargó el temporal del miércoles en Cádiz: los municipios donde llovió más

Las lluvias registradas el miércoles en Andalucía occidental dejaron datos importantes de precipitaciones acumuladas en Cádiz. Aunque los registros estuvieron bastante alejados de las previsiones de un primer momento, no resultó nada despreciable el agua caída en la provincia, con intensidad incluso en algunos puntos de la costa atlántica. Grazalema, de nuevo, volvió a coronarse como el municipio más lluvioso de Cádiz, y eso a pesar de que los pronósticos no apuntaban tanto a los municipios de la Sierra.

La peor parte de la borrasca se la llevaron las localidades de la Costa Noroeste de la provincia, más cercanos a la provincia de Huelva donde la Agencia Estatal de Meteorología llegó incluso a activar el aviso rojo por precipitaciones. En Sanlúcar se registraron unos 50 litros en apenas una hora durante la noche del martes al miércoles; y en Costa Ballena, en Rota, una manga marina (un fenómenos similar a un tornado) provocó numerosos daños materiales en la avenida Carla de Orleans. En Chipiona, localidad vecina, las lluvias dejaron entre 30 y 45 lietros por metro cuadrado en las diferentes zonas con pluviómetros.

Fueron las notas más llamativas de una jornada que dejó poco más de una veintena de incidencias atendidas por el Consorcio de Bomberos, la totalidad de ellas a causa del viento y "de poca envergadura y sin registrar daños personales ni materiales de relevancia".

Lluvia acumulada en Cádiz este miércoles

Según los datos recogidos en las estaciones pluviométricas de Aemet en la provincia, en la jornada del miércoles 29 de octubre se registraron:

Grazalema: 50.3 litros/metro cuadrado

Chipiona: 40.4

Olvera: 17.4

San José del Valle: 17.4

El Bosque: 14.4

Jerez: 14.1

San Roque: 13.4

Jimena: 13.0

Rota: 9.8

Tarifa: 7.2

San Fernando: 6.7

Medina: 2.8

Cádiz: 2.6

Vejer: 1.2

Barbate: 0.2

Situación actual de los pantanos de Cádiz a 30 de octubre de 2025

Aunque no es previsible que las lluvias caídas en la provincia el miércoles vayan a tener una especial incidencia en el estado actual de los pantanos gaditanos (habrá que esperar incluso unos días para que las posibles escorrentías lleguen hasta ellos), los embalses presentan este jueves 30 de octubre una situación muy positiva respecto al mismo periodo del año 2024. Según los datos de la red hidrográfica SAIH Hidrosur, habría algo más de 380 hectómetros cúbicos más que en el año anterior. El que se encuentra en mejor situación es el de Arcos, a más del 92% de su capacidad, aunque también es cierto que es el segundo más pequeño de la provincia ya que admite sólo 14,60 hectómetros cúbicos. El de Guadalcacín, el más grande con más de 800 hectómetros cúbicos de capacidad, está al 40%. En concreto, la reserva de agua gaditana se encuentra al 43,06% de su capacidad y con la previsión de más precipitaciones una vez comience la temporada más lluviosa del año.