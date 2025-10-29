Los bomberos realizan una veintena de intervenciones por el temporal de viento en Cádiz

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ha realizado 23 intervenciones durante este miércoles por diferentes zonas de la provincia debido al temporal; prácticamente la totalidad de ellas a causa del viento. Así han tenido que terminar elementos caídos o con riesgo de caída aunque "todas las actuaciones han sido de poca envergadura y sin registrar daños personales, ni materiales de relevancia", han indicado.

En la ciudad de Cádiz las salidas han sido tres, donde se han afianzado una ventana por caída de cristales, una antena de TV y un techo de chapa. En Chiclana se han retiradoramas y un árbol caído que estaba obstruyendo la vía pública. También se han retirado ramas en El Puerto.

Ha sido en Jerez donde los efectivos han tenido más actuaciones con once según apuntaron al final de la tarde: tres saneamientos de fachada y 7 retiradas de ramas, árboles, toldos y una antena.

En la Janda ha habido salidas el mismo estilo en Medina y Conil, otras dos en Algeciras, con retirada de cartel y afianzamiento de poste de luz, y una más en La Línea.

Desperfectos en la Costa Noroeste

El paso de una manga marina, similar a un tornado, esta pasada madrugada ha provocado numerosos daños materiales en la zona de Costa Ballena, en Rota, mientras que las fuertes lluvias caídas en menos de una hora en Sanlúcar de Barrameda han provocado más destrozos e inundaciones. En concreto, la manga marina de Rota ha causado desperfectos en la avenida Carla de Orleans, donde se han producido, entre otros daños, caídas de árboles.

El temporal que azota a Andalucía Occidental este miércoles está afectando a la circulación de trenes, con incidencias en Cádiz, Sevilla y Huelva. Así lo apuntan tanto Renfe como Adif en sus cuentas oficiales de redes sociales, donde confirman que ha quedado interrumpida la circulación de los trenes alrededor de las tres de la tarde.

Sobre las 19:00 horas, Renfe ha actualizado la información y ha añadido que "debido a la acumulación de agua en la infraestructura causado por el temporal de lluvias, el servicio ferroviario en Andalucía se encuentra suspendido en varias zonas, entre ellos los Media Distancia entre Cádiz y Sevilla y que los trenes de Larga Distancia con destino Cádiz y Huelva están finalizando en Sevilla.