El aviso naranja por fuertes lluvias en Cádiz se desactiva y se reduce a chaparrones aislados y actividad eléctrica

El paso este miércoles de una vaguada en altura que ha afectado a la provincia de Cádiz y al resto de zonas de la mitad occidental de Andalucía no ha dejado incidencias de importancia, pese al aviso naranja activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por tormentas, lluvias, vientos y posibles tornados. Aunque la lluvia arrancó con fuerza en municipios como Cádiz y El Puerto, finalmente quedó en chaparrones con tormentas aislados que apenas duraron varios minutos, al viajar. Sí que ha recogido AEMET la intensa actividad eléctrica en la provincia de Cádiz, que rápidamente se han ido trasladando hacia el este.

Hasta las 21.00 horas -una hora antes de lo anunciado- ha permanecido este aviso en la provincia de Cádiz en el portal de la AEMET, donde apenas se han registrado incidencias. Según un portavoz del 112, "los únicos avisos reseñables se han concentrado en la provincia de Cádiz, donde sobre las 15:30 horas se había alertado de la presencia de agua en algunas calles de la localidad costera de El Puerto de Santa María". Las redes sociales de otros portales de meteorología gaditanos también recogían los enormes granizos caídos en Jédula, en Arcos de la Frontera, y la abundante lluvia en la zona de la campiña jerezana, donde se ha llegado a acumular más de 6 litros en una hora, aunque igualmente ha llovido de forma dispar. Además, sobre las 17:45 horas se han recibido también un par de avisos desde de Ubrique por la entrada de agua en algún local de este municipio de la comarca de la Sierra de Cádiz.

El Ayuntamiento de la capital había decretado el cierre preventivo de su principal parque y de las instalaciones deportivas al aire libre de la ciudad y del Parque Genovés, mientras que en San Fernando se tomó la misma decisión para garantizar la seguridad de la ciudadanía, al igual que en Puerto Real, donde también se echó el cierre a los edificios municipales, así como en la capital gaditana.

En Sanlúcar, donde hace poco más de una semana una manga marina provocó inundaciones y destrozos en Rota, se ha dado un paso más activándose el Plan de Emergencia Municipal en su Fase 0 o de pre-emergencia. La activación del plan se ha realizado de forma preventiva, con el fin de reforzar la vigilancia, coordinación y capacidad de respuesta de los servicios municipales ante posibles incidencias derivadas de la meteorología adversa.

Según los datos de precipitación de Aemet, hasta las 17:30 horas de este miércoles apenas se habían recogido 6,8 en Grazalema (Cádiz) y 6,4 tanto en el aeropuerto de Jerez de la Frontera como en San José del Valle, también en la provincia gaditana.