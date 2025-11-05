Los enormes granizos que el temporal ha dejado a su paso por Jédula

El temporal que ha pasado en la tarde de este miércoles por la provincia de Cádiz, en la que continúa activo el aviso naranja por abundantes precipitaciones, tormenta y viento, se ha dejado notar en Jédula, en Arcos de la Frontera, así como en la Campiña jerezana. Así lo recoge el perfil de X del portal CádizMeteo, en el que muestra el vídeo de la tormenta y la imagen de los enormes granizos recogidos por una ciudadana.

En concreto, Aemet habla de riesgo importante por lluvias tanto en el litoral gaditano, como la Janda, la Campiña, la Sierra y el área del Estrecho, por acumulados que podrían llegar a 30 litros por metro cuadrado en una hora. En cuanto a los vientos, alcanzarán los 70 kilómetros por hora. Por el momento, apenas se ha dejado notar en el litoral y el resto del Bahía, donde se ha producido tormentas aisladas. Si bien, el aviso sigue activo hasta las 22.00 horas.