Río de barro en El Portal por las intensas lluvias de esta tarde

Las importantes tormentas anunciadas que han pasado casi de largo por la provincia de Cádiz ha descargado más abundamentemente en la campiña jerezana y en la Sierra. En El Portal, la intensidad de precipitaciones en tan solo una hora ha dejado este río de barro que ha sido grabado por un ciudadano y recogido por CadizMeteo.

De hecho, el aviso naranja por tormentas en Jerez y su campiña ha dejado precipitaciones de forma desigual por el municipio, registrándose 6,4 litros hasta las cuatro de la tarde. Una situación similar se ha vivido en Jédula, en Arcos de la Frontera, donde este mismo portal meteorológico muestra el vídeo de la tormenta y la imagen de los enormes granizos recogidos por una ciudadana.

En concreto, Aemet habla de riesgo importante por lluvias tanto en el litoral gaditano, como la Janda, la Campiña, la Sierra y el área del Estrecho, por acumulados que podrían llegar a 30 litros por metro cuadrado en una hora. En cuanto a los vientos, alcanzarán los 70 kilómetros por hora. Por el momento, apenas se ha dejado notar en el litoral y el resto del Bahía, donde se ha producido tormentas aisladas. Si bien, el aviso sigue activo hasta las 22.00 horas.