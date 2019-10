La compañía gaditana 'Flick Flock Danza' emociona a los jueces de 'Got Talent'

El programa de este lunes de 'Got Talent' tendrá un marcado acento gaditano. A la cantautora portuense Julia González, que sorprenderá a su hermana con una canción al piano, se suma la actuación del grupo 'Flick Flock Danza' con un espectáculo capaz de emocionar a todos los miembros del jurado.

La compañía dirigida por Susana Alcón luce una coreografía perfecta y demuestra además que la integración siempre es la opción correcta. Y es que 'Flick Flock Danza' es una compañía de danza inclusiva que ha participado en prestigiosos festivales internacionales convencionales y relacionados con la diversidad funcional, como Cádiz en Danza, ORPHE, Las Dos Orillas, La Casa Encendida, Escena Mobile o Madrid Sur, entre otros. La escuela ofrece clases de danza clásica, psicodanza para niños, psicodanza para personas con diversidad funcional y danza para adultos.

La actuación de esta compañía gaditana, que ya desde su presentación se ganó a su paisana Paz Padilla, supo convencer incluso al siempre ácido Risto Mejide, que expresó que "yo creo en la inclusión, el arte debe ser inclusivo o no es arte, el talento debe ser inclusivo o no es talento. El día que un actor con Síndrome de Down deje de ser noticia por actuar en una película, ese día lo habremos conseguido".

El veredicto de los jueces, este lunes en Telecinco.