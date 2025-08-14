De Jimena de la Frontera a San Roque: Estas son todas las ferias en la provincia de Cádiz durante el puente del 15 de agosto

El 15 de agosto se celebra la Asunción de la Virgen, un festivo con carácter nacional que marca para muchos el inicio de sus vacaciones. Además, algunos municipios gaditanos celebran en estas fechas sus fiestas patronales y ferias con diversidad de atracciones musicales, culturales y gastronómicas.

El puente de Nuestra Señora es una ocasión perfecta para descubrir y disfrutar del ambiente de los pueblos de la provincia que celebran sus fiestas patronales y ferias hasta el próximo domingo. A continuación, te detallamos cuáles son y las particularidades de cadas una.

Feria de Puerto Serrano

El Real de la Feria de Puerto Serrano vivió su tradicional alumbrado el pasado miércoles por la noche. Por delante, cuatro días de fiesta con música y actuaciones en las casetas, el tradicional Trofeo de Feria con los equipos de fútbol del entorno, cucaña popular, conciertos, espectáculo ecuestre o la coronación de los miss y míster de Puerto Serrano. El domingo 17 por la noche, el castillo de fuegos artificiales pondrá el broche de oro a la feria.

Feria de San Roque

La Feria Real de San Roque se celebra cada año en torno al 16 de agosto, día del patrón. Tras la apertura del recinto ferial este miércoles, este jueves tendrá lugar la Fiesta infantil con animación, juegos y atracciones, así como la tradicional Cena de la Tercera Edad en la caseta municipal.

El viernes tendrán lugar los actos religiosos en honor a la Patrona Santa María Coronada, mientras que el sábado continúa la fiesta con la Comida de las Mujeres y la Extraordinaria Corrida de Toros. Finalmente, el llamado Domingo Rociero comenzará con la Ruta del Tapeo, seguido de la Chorizada y el tradicional concurso 40 x Sevillanas.

Por la noche, el espectáculo de fuegos artificiales clausurará la feria, no sin antes del 'encierro' durante la mañana del lunes 18 con la suelta del Toro del Aguardiente. La programación de la Feria se complementa con actuaciones musicales y de danza, orquestas y degustaciones gastronómicas durante todo el puente.

Benaocaz vive desde este jueves su feria y fiestas patronales, que arrancan con la misa y procesión en honor a Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna. A continuación, tendrá lugar el encendido del alumbrado de la Feria, la coronación de las Damas y Reinas y el pregón.

La fiesta continúa el viernes 15 de agosto con el tradicional festejo del Toro de Cuerda por las calles de la localidad serrana. El sábado, habrá encierro infantil, fiesta del agua y comida de convivencia. Finalmente, el domingo llegará el momento más esperado, la suelta del Toro Enamorado. Todos los días estarán amenizado por dianas, orquestas, DJs y conciertos musicales.

Feria de Jimena de la Frontera

Jimena de la Frontera inaugura hoy su feria de agosto con el Pasacalles de las delegaciones infantil y juvenil. A continuación, tendrá lugar el encendido del alumbrado, la cabalgata y la imposición de bandas a los delegados. El viernes 15 habrá fiesta acuática en la piscina municipal por la tarde y el esperado concierto de Mago de Oz por la noche.

El sábado 16 se instalará el particular tobogán de agua gigante en la calle Sevilla y después habrá paella popular en la Plaza de la Constitución. El domingo 17, el concurso de natación, la cena de convivencia y la traca de feria marcarán la clausura de las fiestas. Todas las noches habrá orquestas, conciertos y DJs.

Feria de Alcalá del Valle

La Feria de San Roque en Alcalá del Valle arranca este jueves con la alumbrado, el homenaje emigrante y la coronación de las damas y místers. El viernes habrá ludoteca infantil, fútbol de veteranos y la tradicional ofrenda floral al patrón. El sábado 16 habrá degustación de paella y procesión en honor a San Roque. Finalmente, el domingo se celebrará el Día del Caballo.

Feria de Trebujena

Trebujena también celebra sus fiestas patronales y feria con el tradicional Concurso del Racimo, que este 2025 celebra su edición número 69. Asimismo, entre los cultos religiosos destaca la Misa Estacional conmemorativa de las Bodas de Plata de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de Palomares, patrona de la localidad.

La programación incluye varios espectáculos ecuestres, animaciones infantiles, degustaciones gastronómicas, cucaña popular y espectáculos de flamenco y sevillanas por las noches. Destaca el gran concierto de La Chispa el sábado 16, artista revelación tras su paso por el Benidorm Fest.