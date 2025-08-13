El tobogán acuático gigante será la atracción estrella de la Feria de Jimena 2025

Jimena de la Frontera ya se prepara para vivir su Feria de Verano 2025, una de las grandes citas festivas del Campo de Gibraltar. Del 14 al 17 de agosto, el municipio se llenará de música, actividades para todas las edades y un ambiente de celebración que tendrá un protagonista muy especial: un tobogán gigante en plena calle Sevilla, pensado para refrescar y divertir a vecinos y visitantes en estos días de calor.

El vídeo promocional difundido por el Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz en Instagram muestra la magnitud de esta atracción, que se instalará el sábado 16 de agosto y que promete ser uno de los momentos más fotografiados y comentados de la feria. Niños y adultos podrán deslizarse por sus metros de recorrido, convirtiendo el centro del pueblo en un improvisado parque acuático.

Un arranque con luz y música

La feria comenzará el jueves 14 de agosto con el tradicional pasacalles de las Delegaciones Infantil y Juvenil a las 21:00 horas, desde el Ayuntamiento hasta la calle Fuente Nueva. Media hora más tarde, el encendido del alumbrado en la Plaza de la Constitución marcará oficialmente el inicio de las fiestas, seguido de la cabalgata y la presentación de las delegaciones de 2025.

La noche continuará con actuaciones musicales de Álvaro García y Angeliyo el Blanco, además de una sesión de DJ N3DA que animará hasta altas horas de la madrugada.

Viernes de agua y rock

El viernes 15 de agosto, la diversión se traslada a la Piscina Municipal con una Fiesta Acuática desde las 15:00 horas, con castillos hinchables y toboganes para todas las edades. Por la noche, el escenario principal acogerá el esperado concierto de Mägo de Oz a las 23:30 horas. La jornada terminará con la Noche Joven y la fiesta de “Buitreo”.

Sábado de paella y tobogán gigante

El sábado 16 será uno de los días más esperados. A las 12:30 horas se inaugurará el tobogán gigante en la calle Sevilla, acompañado de una paella popular en la Plaza de la Constitución. Por la noche, los mayores disfrutarán de una merienda-cena y baile con El Tumbao, seguidos por la sesión de la cantante y DJ Alba Dreid y otra fiesta joven temática.

Domingo de convivencia y despedida

La feria cerrará el domingo 17 con un concurso de natación en la Piscina Municipal a las 17:00 horas y una cena de convivencia en la Plaza de la Constitución. El broche final lo pondrá el grupo Long Play, seguido de la tradicional Traca de Feria y música con DJ Andy hasta la madrugada.

Con su mezcla de tradición, actividades acuáticas y propuestas musicales, la Feria de Jimena 2025 se presenta como una cita imprescindible en el calendario estival gaditano, donde el tobogán gigante promete ser la gran sensación de este verano.