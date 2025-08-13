El vendedor ambulante más famoso de Zahara vuelve a la playa con su "centro comercial sobre ruedas"

En la playa de Zahara de los Atunes hay muchas cosas que llaman la atención: su arena fina, sus aguas transparentes y, desde hace años, un personaje que ya es parte del paisaje veraniego. Se trata de un vendedor ambulante que no pasa desapercibido. No solo por su simpatía, sino por el espectacular montaje con el que recorre la orilla: un auténtico centro comercial sobre ruedas que provoca sonrisas y curiosidad a su paso.

En un vídeo compartido en TikTok, grabado junto al conocido La Lola Chiringuito, se puede ver al comerciante avanzar lentamente con su carro, que más bien parece una tienda rodante. Tiene techo para resguardar la mercancía del sol y un despliegue que deja boquiabiertos a bañistas y turistas. Entre los artículos que ofrece hay sillas de playa, flotadores de todos los tamaños, banderas, pareos, sombrillas, ropa de baño tanto para hombre como para mujer, juguetes para los más pequeños y un sinfín de productos que parecen no acabar nunca.

El vídeo, que se ha hecho viral y son muchos los usuarios que no han tardado en comentar con gran asombro la destreza del hombre que lleva este centro comercial sobre ruedas por las playas gaditanas. "¡Brutal! ¿Cómo puede con tanto y ¡por la arena!? Nobel Prize..."; "Ostrasss , pero que cosa más fabulosa, me encantaaaaaa", comenta otra usuario impresionada con las habilidades de este vendedor ambulante.

Este tipo de vendedores forman parte del día a día en muchas playas andaluzas, pero el de Zahara ha logrado diferenciarse. Su carro, ideado para aprovechar cada centímetro de espacio, no solo es práctico sino que también despierta admiración por su ingeniosa estructura. El techo le permite proteger los productos del calor, y la organización del material —con ropa colgando, hinchables inflados y accesorios a la vista— convierte el paseo en un espectáculo ambulante.

Turistas y locales esperan su paso como si de un desfile improvisado se tratase. Algunos se acercan para comprar algo que les falte en la jornada playera, otros simplemente para charlar o hacerse una foto. Su presencia ya es casi una tradición, un detalle que muchos asocian al verano en Zahara tanto como la puesta de sol o el pescaíto frito.

La publicación en redes ha generado comentarios que van desde la nostalgia hasta la sorpresa de quienes lo ven por primera vez. Para muchos, es un recordatorio de que el comercio ambulante, lejos de desaparecer, sigue reinventándose y aportando color y vida a las playas. Y en este caso, además, con una dosis extra de creatividad.

Porque, como dice el propio se dice en la publicación del vídeo, "lo que ocurre en la provincia de Cádiz no pasa en ningún otro lado". Y, visto el ingenio y el carisma de este vendedor, no parece que se equivoque.