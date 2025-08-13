Benaocaz se prepara para vivir su feria y la suelta del toro enmaromado

Benaocaz se prepara para vivir a lo grande desde este jueves 14 y hasta el domingo 17 de agosto su feria y fiestas con una programación completa, que incluirá el domingo como broche varias sueltas del Toro Enmaromado.

Los actos del jueves se inician con una misa en honor a nuestro Padre Jesús Atado a la Columna y una procesión acompañada de la agrupación musical de Montejaque. Después viene el encendido del alumbrado y la apertura de las atracciones de feria en la Plaza de las Libertades. El acto de inauguración de la propia feria será a las diez y media de la noche del mismo jueves, en la caseta municipal, donde se celebrará también la coronación de las damas y las reinas. El pregón de las fiestas de este año estará a cargo de Pedro Castilla Madriñán, ingeniero industrial y un enamorado de Benaocaz. La música tendrá, además, un papel fundamental todos los días para calentar los ambientes de la feria.

La programación del viernes empieza con toque de dianas por el pueblo, a las doce y media de la mañana, y un festejo del Toro de Cuerda, recorriendo las calles de la localidad y estará a cargo de la Peña Toro y Maroma. Después a primera hora de la tarde, empezarán las actuaciones musicales. Ya para el sábado 16 de agosto, la jornada estará dedicada a los niños y niñas y la mujer. Habrá a las once de la mañana un encierro infantil con carretones con salida desde la Plaza de las Libertades y después, a las doce, arrancará una fiesta infantil del agua con hinchables acuáticos y cañón de espuma para los más pequeños. La tarde estará reservada para una comida de convivencia en la feria y se podrán inscribir en la barra de la caseta municipal cualquier persona que esté interesado.

Entre los platos fuertes del domingo 17 de agosto destaca la suelta del Toro Enmaromado, a partir de las 12:30 de la mañana y a cargo de la Asociación Cultural Taurina III de Febrero. Posteriormente seguirá la música y a las tres de la tarde está prevista una degustación, a cargo del catering de la caseta municipal. Las sueltas de astados vuelven otra vez el domingo, a las siete y media de la tarde, con otro toro enmaromado recorriendo las calles de la localidad. Para las nueve de la noche está programdo el fin de fiestas con el concierto de los Twingos.