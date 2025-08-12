Manuel Espada Vizcaíno gana el 'Premio de Poesía Alcaraván' de Arcos

El albaceteño Manuel Espada Vizcaíno es el ganador del Premio de Poesía Alcaraván, en su 72ª edición. Este certamen respaldado por el Ayuntamiento de Arcos por ser el más antiguo de España en su género, consolidado como un referente nacional de la poesía, galardona a Manuel Espada Vizcaíno por su obra ‘No puede ser dinero’, un emotivo “homenaje a la figura materna, lleno de memoria, emoción y lirismo”, dice la institución municipal.

El jurado presidido por el alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, contó con la participación del delegado de Cultura, Andrés Camarena, y reconocidas personalidades del mundo literario como Carlos Murciano, Pedro Sevilla, María Jesús Ortega, Jorge de Arco y José María Velázquez-Gaztelu. Durante el acto, el alcalde agradeció el compromiso de quienes hacen posible este prestigioso premio.

“Gracias al jurado y a los escritores y escritoras de Arcos, cuyo cariño y dedicación mantienen viva esta tradición poética”, dijo el regidor. Por su parte, Jorge de Arco destacó la consolidada trayectoria de Manuel Espada Vizcaíno, nacido en 1958 y autor reconocido con numerosos premios.