Bornos avanza las actuaciones musicales de su feria y la del Coto

La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Bornos ultima los preparativos para una de las fiestas más importantes del municipio como son sus ferias tanto la del pueblo como la de Coto de Bornos. Uno de los platos fuertes son las diversas actuaciones musicales que animan las casetas municipales como recuerda la institución municipal.

Este año se han buscado artistas de diversos estilos para que los vecinos de todas las edades y gustos puedan disfrutarlas. En la feria de la barriada rural de Coto de Bornos, que se celebrará del 28 al 31 de agosto, actuará el grupo de versiones y humor, Los Twingos, y como actuación estelar será la de la artista nacional Marisol Bizcocho, conocida por su paso por el programa de ‘Yo soy del Sur’.

En la Feria de Bornos, que tendrá lugar del 10 al 14 de septiembre, cabe destacar la actuación de Álvaro García, artista emergente que está llenando conciertos con canciones como ‘Persona Vitamina’ o ‘Gloria Bendita’, informa el Consistorio. Y los amantes del flamenco disfrutarán del artista consagrado Capullo de Jerez.

Desde la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos, se irá desgranando próximamente las diferentes programaciones completas de las ferias.

De otro lado, el Ayuntamiento de Bornos informa de que para anunciar estas fiestas locales como merecen, ya se ha dado cuenta de los carteles ganadores de los concursos que pone en marcha la Delegación de Fiestas.

El cartel de la Feria de Coto de Bornos 2025 se titula ‘Amiga, cómplice y feriantas’. La autora de la obra que anuncia el evento es de Cristina Luna Castro.

Por su parte, el cartel de la Feria de Bornos 2025 se titula ‘Música, color y alegría’. El autor es Benito Garrido Castro. El Consistorio serrano quiere expresar su enhorabuena a los ganadores del concurso por plasmar con sus obras la esencia de estas fiestas tan esperada cada año por vecinos y visitantes.