¿Qué centros comerciales abren el 15 de agosto en Cádiz?

El 15 de agosto es un festivo de carácter nacional que este año, al coincidir en viernes, brinda la posibilidad de hacer un puente de tres días. Algunos trabajadores que ya hayan vuelto de vacaciones podrán disfrutar asimismo de las múltiples ferias y fiestas patronales que se celebran durante los próximos días en varios puntos de la provincia.

Sean cuales sean tus planes, ante la persistente ola de calor sobre Cádiz, acudir a los centros comerciales se erige como una interesante alternativa de ocio. Estos espacios disponen de una extensa oferta comercial y gastronómica y se pueden considerar además auténticos refugios climáticos donde es posible rehuir las altas temperaturas. Pero ¿qué centros comerciales estarán abiertos este 15 de agosto en Cádiz?

El Corte Inglés (Cádiz)

El gigante multimarca de moda, electrónica, informática, libros y deportes suele ofrecer a sus clientes horarios de apertura especiales en los días festivos. Así, El Corte Inglés Bahía de Cádiz, en la Avenida de las Cortes abrirá este viernes en horario de 11:00 a 21:00 horas.

Bahía Sur (San Fernando)

El centro comercial Bahía Sur, en la Avenida Caño Herrera de San Fernando, es uno de los que mantiene su horario habitual este 15 de agosto. Este complejo alberga más de 90 marcas de moda, deportes y belleza que permanecerán abiertas de 10:00 a 22:00 horas. Por otro lado, el horario de la zona de ocio, restaurantes y cine se extenderá hasta la 1:00 horas.

Área Sur (Jerez)

En Jerez de la Frontera, el centro comercial Área Sur abrirá su galería comercial en su horario habitual, de 10:00 a 22:00 horas. Los clientes podrán acceder asimismo a la zona de ocio y restauración, dotada con varias cadenas de comida rápida, y a las salas de Cines Yelmo, donde ver algunas de las películas más taquilleras del verano.

Luz Shopping (Jerez)

Las tiendas de moda y hogar de Luz Shopping en Jerez, incluido el Ikea, abren este 15 de agosto en horario de 12:00 a 22:00 horas. Además, las cadenas de ocio y restauración permancerán abiertas durante todo el día, como es habitual los domingos.

Las Dunas Shopping (Sanlúcar)

En Sanlúcar de Barrameda, Las Dunas Shopping abrirá también este próximo día festivo. Las tiendas de moda abrirán en horario de 10:00 a 22:00 horas, mientras que en el caso de los servicios de ocio y restauración, se extenderá hasta las 24:00 horas.

El Paseo (El Puerto)

El centro comercial El Paseo, que alberga el hipermercado Carrefour en El Puerto de Santa María, cuenta también este 15 de agosto con un horario de apertura especial, de 10:00 a 22:00 horas.

Puerta de Europa (Algeciras)

El centro comercial Puerta de Europa, en la salida de la A-7 en Algeciras, alberga decenas de tiendas y servicios de moda, alimentación, hogar y deporte, entre otras. La galería comercial abre este 15 de agosto en horario de 10:00 a 22:00 horas. Por su parte, el cine y lso restaurantes prolongarán su apertura hasta las 1:00 horas.