Aemet amplía la ola de calor hasta el lunes 18

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de un aviso especial sobre la ola de calor y ha informado que, probablemente, sea persistente en gran parte de la península hasta el lunes 18 de agosto.

La situación atmosférica sigue sin cambios en nuestro entorno, favoreciendo la presencia de una masa de aire muy cálido y seco sobre gran parte de la Península y Canarias. Sumado a la intensa insolación propia del verano, esto está dando lugar a un episodio de ola de calor con temperaturas muy superiores a lo habitual para estas fechas.

Este martes, las máximas descenderán en la vertiente mediterránea, pero seguirán en ligero ascenso en el extremo sur y litoral oriental del Cantábrico. En el interior peninsular se repetirán valores extremos, entre 36 y 40 °C, y en puntos del Guadalquivir podrían alcanzarse los 44 °C, con registros similares en zonas de la vega del Guadiana. La formación de tormentas vespertinas hoy y mañana introduce cierta incertidumbre en el pronóstico.

El miércoles se prevé un descenso de temperaturas, especialmente acusado en el Cantábrico, aunque el calor persistirá en el suroeste y en depresiones del nordeste, donde se rozarán los 40 °C. El jueves, con mayor incertidumbre, podría iniciarse un nuevo repunte térmico que se intensificaría en días posteriores, afectando sobre todo a la mitad norte y, a partir del sábado, a la vertiente mediterránea. En esas jornadas, los 40-42 °C volverán a ser habituales en el suroeste, valle del Ebro y zonas del Mediterráneo.

Las mínimas seguirán siendo muy elevadas: no bajarán de 22-25 °C en gran parte del sur, litoral mediterráneo, valle del Ebro y depresiones del nordeste, dificultando el descanso nocturno.

En Andalucía, temperaturas extremas

Como dice la propia Aemet en su aviso, en gran parte de Andalucía, sobre todo en la cuenca del Guadalquivir, las temperaturas descenderán este miércoles, pero volverán a repuntar a partir del jueves, alcanzando durante el fin de semana sus mayores valores.

Además, las mínimas no descenderán de los 25º, haciendo las noches especialmente calurosas y dificultando el descanso.