En cuestión de horas, llega a Cádiz la primera de las borrascas de la semana: habrá chaparrones en estas localidades este martes

La Agencia Estatal de Meteorología ha actualizado sus previsiones de lluvias para este martes en Cádiz en lo que respecta a la hora de inicio de las precipitaciones y también ha concretado algo más cuánto acumulado prevé en las localidades de la provincia. En un principio, serán dos las borrascas que atraviesen la provincia: la primera será la causante de las lluvias durante este martes y miércoles mientras que la segunda está prevista ya más cercana al fin de semana.

Lluvia en Cádiz este martes

Sobre este primer episodio más cercano, se trata de una pequeña borrasca fría, en realidad los retazos de una mayor que se formó en Baleares, que irá cruzando la Península de oeste a este. Según los modelos probabilísticos de tiempo.com, las precipitaciones podrían ser localmente fuertes en el entorno del Estrecho. No obstante, Aemet no baraja tanta intensidad en estas lluvias aunque no pone en duda que cubrirán la provincia entrando por el Campo del Gibraltar.

Aunque en un primer momento, el instituto nacional indicó que las primeras gotas residuales empezarían a caer a eso de las 13 horas y que el grueso de las precipitaciones comenzarían por la tarde, entre las 17 y las 18 horas, ahora Aemet retrasa algunas horas las llegadas de las lluvias más fuertes, concentrándolas en la mayoría de la provincia para el final de la tarde y el principio de la noche, entre las 20 y las 21 horas.

Aemet también concreta algo más los acumulados previstos en cada uno de los municipios gaditanos y, aunque siguen siendo bajos, espera que en algunas de estas localidades se produzcan chaparrones de cierta intensidad aunque de escasa duración. Es el caso, por ejemplo de:

Alcalá de los Gazules: se esperan 7 litros por metro cuadrado a las 21 y 3 a las 22 horas

Bornos: 4 litros a las 21 horas

Cádiz: 3 litros a las 20 horas

Chiclana: 4 litros a las 20 horas

Chipiona: 8 litros a las 20 horas

Jerez: 4 litros a las 20 horas

Medina: 3 litros a las 21 horas

Paterna: 8 litros a las 21 horas

El Puerto: 4 litros a las 20 horas

Rota: 3 litros a las 20 horas

San Fernando: 5 litros a las 20 horas

Sanlúcar: 6 litros a las 20 horas

Ubrique: 3 litros a las 22 horas

Las nubes de esta primera borrasca se irán retirando a finales del miércoles.

Más precipitaciones para el fin de semana y en adelante

A partir del jueves comenzará a circular otra borrasca, esta vez más profunda, procedente del Atlántico. Aunque aún con mucha incertidumbre, el frente entrará por la vertiente cantábrica, Galicia y zonas de Castilla y León y podría alcanzar a parte de Andalucía ya para el domingo. Según los mapas de precipitación acumulada de Meteored, se esperan más de 50 l/m² en el oeste de Galicia a lo largo de la semana y también se podrían quedar cerca de esa cifra en puntos del Estrecho.

En cuanto a la próxima semana, del 17 al 23 de febrero, diferentes servicios meteorológicos esperan que sea muy lluviosa. El servicio de Meteored indica que "en unos días podría configurarse una situación de fase negativa de la NAO (Oscilación del Atlántico Norte). En caso de confirmarse, las borrascas podrían comenzar a circular por latitudes bastante bajas, repartiendo abundantes precipitaciones por nuestra geografía. Este es el escenario más probable a día de hoy que, en cualquier caso, iremos confirmando a lo largo de la semana."