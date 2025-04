Conocer a Jennifer López en Cádiz cuesta 1.700 euros: a la venta las entradas para el concierto

Desde este miércoles 16 de abril ya se pueden adquirir las entradas para asistir a algunos de los conciertos que Jennifer López ofrecerá en España dentro de su gira internacional 'Up All Night'. Tras una fase de preventa en exclusiva para clientes de Banco Santander, desde las 12:00 horas permanecen abiertas las ‘taquillas virtuales’ de Enterticket.

La parada por Cádiz será la segunda fecha de Jennifer López en España (Estadio Mirandilla, 10 de julio), tras pasar un día antes por Pontevedra. Después de Cádiz, continuará por Andalucía, concretamente en Málaga. Estos son los precios para ver a Jennifer López en Cádiz:

Front Stage - Early Entry: 375 euros

Front Stage: 250 euros

Pista: 120 euros

Tribuna Alta: 120 euros

Tribuna Baja: 160 euros

Preferencia Alta: 150 euros

Preferencia Baja: 160 euros

Fondo Norte Bajo: 65-85 euros

Fondo Norte Alto: 60-65 euros

1.700 euros por un 'meet' con Jennifer López

Además de las entradas para poder escuchar las canciones, en el cuadro de precios se incluye una experiencia premiun con la diva que no ha pasada desapercibida para muchos usuarios de redes sociales.

Según indican en la página web de venta de localidades, el ticket para acceder a la experiencia Premium 'Meet and Greet with JLO' (encuentro con Jennifer López) no sustituye a la entrada, para poder llevar a cabo este encuentro "es obligatorio presentar tu entrada válida para el concierto".

Y es este último punto el que ha generado mayor revuelo en espacios como X (antes Twitter), donde los usuarios están comentando, no sin cierto asombro, que ese ‘meet’ no incluya el precio de la entrada. Y es más, que incluso sea obligatorio comprar una entradas para poder disfrutar de esta experiencia premium.

Precio del 'meet' con Jennifer López en Cádiz. / D. C.

En Cádiz, el 'meet' se ha fijado en 1.700 euros, a lo que habría que sumar el precio de la entrada y los gastos de gestión de ambos tickets. El de la experiencia 'premium' cuesta 40 euros fijos mientras que en las entradas al concierto varían en función de las localidades. Por ejemplo, si adquirimos la entrada más barata, de 60 euros, serían 7,15 euros; y si compramos la más cara, la de 350, sería de 41,25 euros. Es decir, que el 'pack completo' iría desde los 1.807,15 euros lo más barato hasta los 2.131,25 euros de la entrada más cara.

Además de los críticos con esta medida, que achacan a una decisión profesional de Jennifer López, hay quien apunta que en realidad, los responsables de establecer esos precios son los promotores de los conciertos y de la gira en general. Hay quien va un poco más allá y apunta que, como en otros muchos aspectos de la vida, todo es cuestión de oferta y demanda y que si se establecen esos límites económicos es porque se tiene la seguridad de que habrá personas dispuestas a pagarlo.

El concierto de Jennifer López en Cádiz

Más allá de polémicas virtuales por las entradas, lo cierto es que el concierto de la norteamericana en Cádiz es uno de los más mediáticos de la última década en toda la provincia de Cádiz. Y es que sus cifras no sólo musicales, también lo que puede 'arrastrar', son mareantes. Centrándonos en sus canciones, las escuchas suelen arrojar cifras millonarias de los que buenos ejemplos son 'On the Floor' o en 'Let's Get Loud'. La primera acumula casi 735 millones de reproducciones, la segunda unas 433 millones. A 'On The Floor' también hay que atribuirle las otras más de 520 millones de reproducciones que le atribuye la app a la versión Radio Edit.

Su trabajo más reciente es realmente la banda sonora de su película autobiográfica, This is Me...Now (Nuyorican Productions, 2024). Precisamente, el pasado verano la cantante se vio obligada a cancelar su gira veraniega This is Me...Live en EEUU por motivos familiares. Ahora, un año después, retoma su vida en los escenarios con conciertos por toda Europa. Cádiz será una de esas paradas.