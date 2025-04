¿Cuánto valen las entradas para el concierto de Jennifer López en Cádiz?

Jennifer López estará en Cádiz con su gira Up All Night

Las entradas para ver a Jennifer López en Cádiz y en el resto de ciudades de la gira española están desde este lunes 14 de abril en preventa. La venta al público general será desde este miércoles 16 de abril. Los precios para ver el espectáculo de la estadounidense oscilan entre los 60 y los 375 euros.

El concierto que tendrá lugar el próximo 10 de julio en el estadio Nuevo Mirandilla, la casa del Cádiz CF, es uno de los más mediáticos de la última década en la capital gaditana. En este mismo enclave, tendrán lugar los conciertos de otros otros nombres relevantes como Il Divo, Manuel Carrasco o Antoñito Molina.

Desde este 14 de abril, los clientes del Banco Santander han podido acceder a una preventa exclusiva que durará hasta este miércoles 16 de abril. A partir de ese día, el público general podrá hacerse con sus entradas a través de Enterticket. La parada por Cádiz será la segunda fecha de Jennifer López en España, tras pasar un día antes por Pontevedra. Después de Cádiz, continuará por Andalucía, concretamente en Málaga.

Estos son los precios para ver a Jennifer López en Cádiz:

Front Stage - Early Entry: 375 euros

Front Stage: 250 euros

Pista: 120 euros

Tribuna Alta: 120 euros

Tribuna Baja: 160 euros

Preferencia Alta: 150 euros

Preferencia Baja: 160 euros

Fondo Norte Bajo: 65-85 euros

Fondo Norte Alto: 60-65 euros

La entrada más cara es la 'Early Entry'. La misma da derecho a entrar en una zona exclusiva (compartida con compradores de Front Stage) a un regalo edición limitada del evento, una acreditación conmemorativa del concierto y atención personalizada.

Todas las fechas de la gira de Jennifer López por España

En España, la artista pasará por las siguientes localidades:

Pontevedra: 8 de julio - Parque Tafisa

Cádiz: 10 de julio - Estadio Nuevo Mirandilla

Málaga: 11 de julio - Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga

Madrid: 13 de julio - Movistar Arena

Barcelona: 15 de julio - Sant Jordi Club

Bilbao: 16 de julio - BEC

Jennifer López, una de las grandes divas de los 90 y los 2000

El show de Jennifer López en Cádiz será uno de los eventos musicales más mediáticos de esta década en la provincia gaditana. Jlo, abreviatura de su nombre en clave artística, es una de esas figuras internacionales que mueven cifras de escuchas mareantes. La prueba está en On the Floor o en Let's Get Loud. La primera acumula casi 735 millones de reproducciones, la seguna unas 433 millones. A On The Floor también hay que atribuirle las otras más de 520 millones de reproducciones que le atribuye la app a la versión Radio Edit.

Más contexto sobre sus números. Tal como aclara la promotora Last Tour en la nota de prensa, López ha generado más de 3 mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial, ha vendido más de 80 millones de discos y ha acumulado miles de millones de reproducciones y visualizaciones de su música y videoclips.

El impacto de canciones como Let's Get Loud es previo a la existencia de apps como Spotify. Esta canción de 1999 recorrió el mundo entero, acaparó radios y cadenas de televisión durante años. A día de hoy es reconocible de lejos.

Su trabajo más reciente es realmente la banda sonora de su película autobiográfica, This is Me...Now (Nuyorican Productions, 2024). Precisamente, el pasado verano la cantante se vio obligada a cancelar su gira veraniega This is Me...Live en EEUU por motivos familiares. “Por favor sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario”, precisó en un comunicado desde su págin web. Ahora, un año después, retoma su vida en los escenarios con conciertos por toda Europa. Cádiz será una de esas paradas.