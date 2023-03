La cesta de Eroski en Cádiz con más de 800 productos rebajados

La dificultad de llenar el carrito de la compra sigue siendo una realidad. No solo en Cádiz, sino en toda España. El encarecimiento de los productos en la provincia de un año para otro ha sido del 17,1%. Un duro golpe, difícil de asimilar para economías domésticas más delicadas.

Ante esta situación, supermercados como Carrefour sacaron adelante una cesta de la compra de 30 productos básicos por 30 euros. No obstante, esta no triunfó demasiado, al contener artículos que la gente consideraba no tan necesarios. Ahora, Eroski sigue los pasos, con una propuesta similar en la que propone rebajar una serie de bienes.

En Francia, se ha cerrado un acuerdo en los últimos días para poner topes a los precios en los supermercado, limitando así los márgenes de beneficio de las empresas. A raíz de esta medida, se hará un listado con productos que deberán tener el precio más bajo posible.

A raíz de esto, la cadena vasca de supermercados aplica esto mismo a España y sacará adelante una serie de artículos rebajados al mínimo para ayudar así a las familias en su ahorro. Los productos rebajados serán unos 800, que se presentarán durante los próximos días.

Eroski tiene en la provincia de Cádiz establecimientos en El Puerto, Chiclana, Conil, Jimena de la Frontera, San Roque, Grazalema, El Bosque, Algodonales y Alcalá del Valle.