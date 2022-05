Si en el vecindario o en el trabajo hoy suena "Que la fuerza te acompañe" demasiadas veces, no es nada extraño. Hay una sencilla razón: es el día de Star Wars. La saga galáctica levanta pasiones desde hace más de 40 años a lo largo y ancho del mundo.

Durante toda la jornada de hoy, cientos de fans organizan eventos y actos especiales para conmemorar uno de los universos de ficción más longevos de la historia del cine.

¿Y por qué se celebra hoy el día de Star Wars? Realmente, no tiene nada que ver con contenido de la saga en sí. Simplemente, el diario británico London Evening News hizo una publicación en este día donde se hacía eco de una felicitación del Partido Conservador a la nueva primera ministra del país: Margaret Thatcher.

Entonces, los tories hicieron un juego de palabras relacionado con la emblemática frase de la saga: "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations". Años después, esta frase en inglés, 'May the Force be with you' ('Que la fuerza te acompañe'), caló hondo y se popularizó hasta el día de hoy. Pues no solo los fans se vuelcan en este día, también compañías y firmas organizan eventos especiales.

Esta es la historia oficial contada por la propia Disney, tal como recoge hoy una de sus publicaciones en Twitter.

Descubre la historia que se esconde detrás del #MayThe4th antes de que mañana llegue nuestro querido #StarWarsDay. [Artículo en inglés] https://t.co/CMYlyQCDvo pic.twitter.com/ilqOFZMHzg — Star Wars España (@StarWarsSpain) May 3, 2022

Cómo vivir el día de Star Wars: películas, series, videojuegos

Aunque esta saga genera conversación todos los días del año, en un día como hoy, las redes sociales son un hervidero. De ahí que no pase desapercibido para personalidades como Ángel Martín, quien ha compartido a primera hora del 4 de mayo, un tweet de un usuario con el orden de las películas.

Corresponsal cómo ver Star Wars en orden. https://t.co/4XFnbHLsTo — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) May 4, 2022

En un día, es posible que sea complicado verlas todas. Pero ahí alternativas, la saga galáctica ahora se está expandiendo gracias a la existencia de series como The Mandalorian, El Libro de Boba Fett o la futura Obi-Wan Kenobi, que se estrena el próximo 27 de mayo. Todas las películas y series están disponibles en Disney +.

En cuanto a los videojuegos, el más aclamado de los últimos tiempos es Star Wars: Jedi Fallen Order. Una historia que transcurre unos años después del alzamiento del Imperio y donde el jugador maneja a uno de los pocos jedis supervivientes a la Orden 66, que acaba con la mayoría de jedis en la ficción de George Lucas.