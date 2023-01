Pepe Pinreles saca nuevos calcetines con la canción de Shakira a Piqué

La marca Pepe Pinreles lo ha vuelto a hacer. Ha recurrido a la actualidad, esta vez en tiempo récord, dedicando unos calcetines a la canción "despechada" que Shakira le dedica a Piqué.

Un tema en el que hace referencia al cambio de "un Rólex por un Casio" o de un "Ferrari por un Twingo", dos polémicas comparaciones que quedan reflejadas en los nuevos calcetines de la marca de calcetines.

El esperado nuevo tema de Shakira con Bizarrap no deja títere con cabeza y, tal y como se publicó en la madrugada de este jueves, se posicionó en el primer puesto de tendencias de la música.

Los dardos, para nada sutiles, que la colombiana lanza a su ex pareja se han colado en todos los foros, tertulias y noticias de medios nacionales. Y en Twitter, como no podía ser menos, no han dejado pasar la ocasión para llenarse de miles de memes sobre la canción.

Aparte de este nuevo diseño, la creación más reciente de Pepe Pinreles fue la dedicada al muñeco de nieve desinflado que quedó descartado en la cabalgata de Reyes de Cádiz 2023. Este producto ya se puede adquirir en sus tiendas físicas y en su página web.