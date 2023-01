Un muñeco de nieve torcido causa baja de la Cabalgata de Cádiz para evitar otro momento oso

Todavía no había arrancado la cabalgata de Reyes Magos de Cádiz cuando se ha producido la primera baja de un muñeco de nieve hinchable que estaba teniendo problemas. Una situación normal y corriente hasta el momento, si no fuera porque todas las miradas están puestas en que todo salga a la perfección y no vuelva a ocurrir lo del 'oso perjudicado' del pasado año, que fue carne de meme a nivel nacional.

Antes del punto de partida del cortejo desde la glorieta Ana Orantes, a la altura de la gasolinera BP, se veía a la concejal de Fiestas, Lola Cazalilla, visiblemente enfadada hablando con los técnicos de fiestas para que nada de esto se vuelva a repetir. Con todo, finalmente ha sido retirado el muñeco de nieve, y sigue la vigilancia extrema para que nada pueda torcerse, nunca mejor dicho.

Recordar que el oso de la cabalgata se convirtió en uno de los personajes más famosos de comienzos del año que acaba de terminar tras su paso por la Cabalgata de Reyes de la capital gaditana. El 'oso del cuello roto', el 'oso perjudicado', 'el oso del cuello chungo' o simplemente el 'oso de Cádiz' fue la sensación en redes sociales, se coló en los informativos de muchas televisiones nacionales, en las páginas de medios de comunicación de todo el país y se convirtió en la imagen de varios productos que se pusieron a la venta.