Bono Alquiler Joven 2024 en Cádiz: requisitos y solicitud de la nueva ayuda de 250 euros

La ayuda estatal para jóvenes en alquiler será renovada una vez más en plena polémica por la vivienda en España. El Gobierno de Pedro Sánchez anuncia que destinará 200 millones de euros a renovar el Bono Alquiler Joven que desde hace dos años sirve de apoyo a algunos jóvenes inquilinos. Esta cuantía se repartirá entre todas las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias en materia de vivienda. En este caso, será la Junta de Andalucía la encargada de administrar, como viene haciendo desde 2022, las cuantías mensuales a los beneficiarios de esta ayuda.

En Andalucía, se creó una plataforma de jóvenes afectados por esta subvención al alquiler. Las quejas más reiteradas a la administración autonómica han estado motivadas por no cumplir los plazos de respuesta de un máximo de tres meses. En junio de este año, la Junta de Andalucía se defendió asegurando que ya había resuelto el 91% de casos. Asimismo, en verano se anunció el refuerzo de personal encargado de tramitar estas ayudas económicas.

La renovación de este Bono Joven al Alquiler llega en un contexto delicado en materia de vivienda. La multitudinaria manifestación del domingo 13 de octubre en Madrid y otras ciudades visibilizó un problema que lleva años gestándose. La dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda digna hizo que miles salieran a la calle exigiendo medidas. El Gobierno de coalición, pese a las dudas de Sumar, responde ahora prorrogando esta ayuda de 250 euros mensuales.

Requisitos para solicitar el Bono Alquiler Joven 2024

Las personas con acceso a esta subvención estatal, gestionada por las autonomías, son aquellas con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años. Para optar a la ayuda, habrá que acreditar la renta de trabajo y tener ingresos anuales inferiores a tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Dicho de otra forma, ganar menos de 21.600 euros anuales. No obstante, esta cifra depende en última instancia de lo que exija el organismo autonómico. Por lo que hasta que la convocatoria no se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, los gaditanos no sabrán exactamente cuál será el umbral económico para aspirar a esta ayuda. En el caso de la convocatoria de 2022, el requisito era no superar los 23.725,80 euros anuales para una persona solicitante.

El importe total de la ayuda es de 250 euros mensuales, a recibir en un plazo máximo de dos años. De esta forma, el monto total de la subvención al joven beneficiario es de 6.000 euros. Un condición indispensable para poder recibirla es que el contrato de arrendamiento no supere los 600 euros mensuales. En caso de ser una habitación, no debe sobrepasar los 300 euros mensuales. La vivienda de alquiler deberá ser declarada como habitual para percibir la ayuda. Las fechas para solicitar esta ayuda en Cádiz depende exclusivamente de la Junta de Andalucía, entidad encargada de publicar la convocatoria y tramitar las solicitudes.

La situación del alquiler de vivienda en Cádiz para los jóvenes

En provincias como Cádiz, el acceso a la vivienda está afectado por los efectos del turismo. A los altos costes de la vivienda, tanto para compro como para alquiler, se suman las cuestiones de duración de un contrato. Un joven tiene complicado encontrar un alquiler de larga duración, buena parte de ellos son por temporada escolar o se destinan al uso turístico. Concretamente, un 19% de inmuebles solo se alquilan temporalmente en Cádiz. Es la sexta ciudad española con más presencia de estos alquilers. En Cádiz capital la media del alquiler es de 945 euros mensuales, pero los sueldos medios de los jóvenes de 18 a 35 años no llega a los 1.200 euros mensuales. El complicado acceso al mercado, los precios de la vivienda y los sueldos hacen complicado para los menores de 35 años acceder al mercado inmobiliario. En la primera convocatoria del Bono Alquiler Joven, más de 1.800 gaditanos solicitaron la ayuda económica de 250 euros mensuales.