La OCU ya ha decidido: estas son las mejores torrijas preparadas y el mejor pan para hacerlas

Las torrijas, esos trozos de pan fritos aromatizados, son uno de los postres típicos de la época de Cuaresma. Pero reducir este postre a un simple pan frito es simplificar mucho una receta que tiene muchas variantes (tantas como familias que las preparen) y que además debe reunir toda una serie de características para llegar a ser considerada una buena torrija. Desde el tipo de pan, el aceite que se usa para freír y el equilibrio entre el dulzor y los aromas a cítricos y canela, todo cuenta para que los amantes de este manjar reserven un hueco en sus estómagos para este postre. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado análisis comparativos y Carrefour y Mercadona son los supermercados que salen mejor valorados.

En realidad, OCU realiza dos análisis: uno para comprobar si los "panes especiales" que cada vez se venden más son realmente adecuados para la elaboración de las torrijas; y otro para dilucidar cuál es el mejor postre ya preparado, que también se suele vender en los supermercados en estos días.

El mejor pan para torrijas según la OCU

Los 10 panes especiales de torrija a la venta en supermercados analizados por OCU comparten las tres funciones de una buena preparación: la resistencia al empapado de la leche, al rebozado y a la posterior fritura, características que se obtienen de combinar una harina de fuerza con una miga de alveolado más pequeño y uniforme. Además, su precio no es mucho mayor que el de una barra de pan. Lo que no todos los panes comparten es un etiquetado lo suficientemente claro, así como un número mínimo de aditivos.

El empleo de ciertos aditivos no es malo a juicio de la OCU, algunos conservantes y antioxidantes ayudan a prolongar la vida útil del alimento y, de hecho, están presentes en todos los panes seleccionados. Lamentablemente cinco de estos panes emplean también aditivos innecesarios, hasta siete en algún producto, algunos incluso no recomendables por afectar al organismo o estar asociados a reacciones no deseables, como es el caso de los E211, E471, E472e, E481i y E1414. Junto a estos aditivos OCU advierte también la presencia de azúcar invertido, dextrosa, maltodextrina o almidón, ingredientes totalmente ajenos a la receta tradicional.

Entre los panes con menos aditivos, menos procesados y con una mejor valoración en la prueba de cocinado y degustación que ha realizado un grupo de expertos pasteleros, destacan dos productos:

Pan especial torrijas, de Hacendado . Precio: 1,13 €/500g (2,26 €/kg). A favor: Sin aromas artificiales, añade piel de limón y canela; el único producto que incorpora una receta; además, en la prueba de cocinado, la torrija se comportó muy bien, manteniendo la forma sin desmoronarse; en cata se revela como un producto jugoso con agradable sabor a limón y canela. En contra: incorpora varios conservantes y antioxidantes, aunque no son de los peores.

. Precio: 1,13 €/500g (2,26 €/kg). A favor: Sin aromas artificiales, añade piel de limón y canela; el único producto que incorpora una receta; además, en la prueba de cocinado, la torrija se comportó muy bien, manteniendo la forma sin desmoronarse; en cata se revela como un producto jugoso con agradable sabor a limón y canela. En contra: incorpora varios conservantes y antioxidantes, aunque no son de los peores. Pan de torrijas, de Carrefour. Precio: 1,99 €/350g (5,69 €/kg). A favor: El producto que mejor valoración tiene en la prueba de cocinado y degustación, empezando por la facilidad de empapado en la leche, siguiendo por la conservación de la estructura durante la fritura y terminando con un aspecto jugoso y un agradable sabor a cítrico. En contra: recurre a aromas de cítrico, además de algún otro aditivo.

La mejor torrija preparada según la OCU

El principal problema de la mayoría de las torrijas analizadas es el mediocre resultado en degustación. De hecho, la mitad suspenden la prueba por falta de sabor, poca jugosidad, retrogusto a aceite no agradable… El otro inconveniente es la excesiva presencia de aditivos. Y por último, que en la mayoría de las muestras analizadas se sustituye parte del azúcar o de la miel por jarabes de glucosa, un edulcorante más barato y de inferior calidad. Aún así, su precio es relativamente elevado: 1,63 euros los 100 g (el peso de una torrija pequeña), tres veces más que una casera elaborada con pan especial, leche, huevo, azúcar, canela y cítricos frita en aceite de girasol; incluyendo el coste en electricidad para su preparación. Aunque no es menos cierto que cuesta la mitad que una torrija de pastelería. En cualquier caso, solo tres aprueban el análisis: