Un asteroide podría impactar con el Tierra el 6 de mayo...pero, ¿podría destruirla?

Desde hace un par de días se viene escuchando que el día 6 de mayo un asteroide podría llegar a impactar contra la Tierra y que la NASA alerta de este peligro pero lo cierto es que ni en la web de la NASA ni de la Agencia Especial Europea hay ningún aviso al respecto. Además, para aumentar el misterio se indica que 2009 FJ1, que así se llama el asteroide, es el octavo más peligroso en la Lista de Riesgo de Objetos Cercanos a la Tierra de la Agencia Espacial Europea (ESA), afirmación que sí parece cierta.

Pero, ¿qué probabilidad hay de que ocurra el impacto y de que la Tierra quede afectada? Ciertamente, la probabilidad es bajísima.

La NASA, al igual que el resto de agencias espaciales y astronómicas, tienen entre sus misiones localizar e identificar toda clase de roca que, en su discurrir por el espacio, puedan encontrarse con la Tierra en algún momento de su trayectoria. Y como los científicos suelen dejar pocas cosas al azar, ya saben que el 6 de mayo el asteroide 2009 FJ1 podría impactar con nuestro planeta.

Ahora bien, aunque está considerado como "potencialmente peligroso" y la NASA reconoce que tiene un tamaño considerable (unos 16 metros de diámetro), no representa ninguna amenaza para la Humanidad. Desde la Agencia Espacial estadounidense explican que el impacto del asteroide tiene una probabilidad entre 3.800 de que se produzca finalmente, es decir, un 0,026% de probabilidad de impacto terrestre y por tanto un 99,974% de probabilidades de que el asteroide no toque la Tierra. En definitiva, no es imposible que llegue a impactar pero sí altamente improbable.

El asteroide en cuestión se observó por primera vez en 2009 y los investigadores pudieron seguir su rastro durante 14 días. De esta forma, lograron medir su reflectividad y también pudieron estimar su tamaño. Desde entonces no ha vuelto a pasar, lo que es buena señal porque significa que no está tan cerca de la Tierra.