Este alimento es rico en colágeno y deja una piel sin arrugas

El cuerpo necesita proteína diaria. Si esta se consigue de una forma sana, mucho mejor. Uno de los métodos más saludables que existen para darle al organismo esas proteínas necesarias, unos 0,8 gramos por kilogramo de peso al día, es la fruta. Cuando se habla de proteína se suele pensar en carne, huevo y pescado. Sin embargo, también es posible conseguirlas con la fruta, donde hay un amplio listado de tipos con alto valor nutricional como el kiwi, la manzana o el platano. Sin embargo, la fruta que destaca especialmente por la proteína es el nanche.

Investigadores de varias universidades latinoamericanas apuntan las propiedades especiales que tiene este fruto originario de México. En su estudio afirman que esta fruta dorada pequeña y redonda, bautizada como 'la fruta del oro', tiene un 3,6% de proteína. Por poner en contexto, el plátano tiene un 1,1% o la manzana un 0,2%.

Los estudios de Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos también le dan más valor en vitamina C que otros frutos de reconocida fama en ese campo como la mandarina. La vitamina C es fundamental para la reparación de tejidos del cuerpos, de ahí que su consumo sea tan favorecedor para la salud. Es lo que se usa para formar colágeno, necesario para evitar arrugas, tener piel sana, así como ligamentos y tendones. También permite que el cuerpo cicatrice mejor ante heridas.

Todos los beneficios del nanche

De nombre científico, Byrsonima crassifolia, este pequeño fruto mexicano está presente en España en mercados especializados. Concretamente, en tiendas específicas de productos de América Latina y en supermercados gourmet.

El nanche tiene los siguientes beneficios: