Alerta sanitaria: retirada de este conocido antidepresivo del mercado

Sanidad emite una nueva alerta sanitaria. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha decidido retirar de las farmacias un lote de medicamentos que se utiliza normalmente para tratar la depresión, la ansiedad y el dolor neuropático diabético. El medicamento en cuestión es Duloxetina Pensa Pharma 60 mg cápsulas duras gastrorresistentes EFG.

¿Cuál es el problema detectado en el medicamento?

La alerta sanitaria emitida por la Aemps explica que el problema es la presencia de una impureza por encima del límite establecido, esto supone und eterioro para la calidad del fármaco. Esto no implica ningún riesgo vital para los pacientes, pero por cuestiones de preevnción se ha procedido a retirar el producto del mercado y así poder garantizar la seguridad del propio medicamento además de la de los pacientes.

Se ha llevado acabo la retirada de la dispensación en las farmacias, para evitar que algún cliente pueda adquierir algunos de los lotes afectados.

Estos son los lotes afectados

Duloxetina Pensa Pharma 60 mg cápsulas duras gastrorresistentes EFG, 28 cápsulas (Blister PVC/PVDC-aluminio)

(Blister PVC/PVDC-aluminio) Lote: 231441, fecha de caducidad 30/06/2026

Duloxetina Pensa Pharma 60 mg cápsulas duras gastrorresistentes EFG, 56 cápsulas (PVC/PVDC-aluminio)

(PVC/PVDC-aluminio) Lote: 231514, fecha de caducidad 31/05/2026

Lote: 240603, fecha de caducidad 30/11/2026

¿Qué hacer si se tiene alguno de los lotes afectados?

Los particulares que tengan en su posesión algunos de los medicamentos que están afectados por esta impureza deberán acudir a su farmacia de confianza, o cualquiera de ellas, para devolver de inmediato este fármaco.

En el caso de las farmacias o centros sanitarios que dispongan de estos lotes lo que deben dejar es de dispensar las unidades afectadas por esta alerta sanitaria y gestionar la devolución al laboratorio, según el protocolo establecido para estos casos.

Las comunidades autónomas son las encargadas de revisar todo el proceso de devolución de este fármaco para que se quiten del mercado todos los lotes afectados y no haya ningún tipo de incidentes.

Para qué se usa este medicamento

La Duloxetina contiene el principio activo duloxetina, que aumenta los niveles de serotonina y noradrenalina en el sistema nervioso. Por esta razón se suele usar para tratar enfermedades como la depresión, la ansiedad y el dolor neuropático diabético.

Este medicamento mejora de forma notable la vida de los pacientes que lo tienen recetado y es que comienza a hacer efecto en un periodo de entre dos y cuatro semanas en el caso de la ansiedad y depresión. En el caso del dolor neuropático, la mejoría puede tardar varias semanas o incluso hasta dos meses.