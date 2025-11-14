Sanidad alerta por la presencia de listeria en varios quesos de leche de oveja y de vaca

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una nueva alerta alimentaria tras detectar la presencia de Listeria monocytogenes en varios quesos mezcla elaborados con leche cruda de oveja y vaca. Los productos afectados pertenecen a las marcas Beiardi, Agort, Udabe y Eroski, y se han distribuido inicialmente en País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón. Las autoridades no descartan que haya llegado a otros territorios debido a posibles redistribuciones.

La notificación procede de la Comunidad Foral de Navarra a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), que ha detallado los lotes implicados y sus fechas de caducidad. Se trata de seis quesos diferentes, todos ellos refrigerados y con pesos que van desde los 200 gramos hasta los 3 kilos.

Los productos afectados y sus lotes

Entre los lotes notificados figura un queso mezcla madurado de la marca Beiardi, elaborado con leche cruda y comercializado en unidades de 500 gramos, con lote 2528430 y fecha de caducidad 29/09/2026.

A este se suman varios productos más de la misma marca. Uno de ellos, también de mezcla madurada y con leche cruda, pertenece al lote 2528410, con fechas de caducidad 09/09/2026, 10/09/2026, 17/09/2026 y 22/09/2026, en unidades de 3 kilos. El mismo lote incluye una presentación adicional, esta vez de 200 gramos, con caducidad 16/09/2026.

La alerta también afecta al queso mezcla madurado de la marca La Borda de Agort, igualmente elaborado con leche cruda, correspondiente al lote 2528410, con fecha de caducidad 12/09/2026 y en formato de 3 kilos.

Otro de los productos señalados es un queso mezcla ahumado elaborado con leche cruda de la marca Udabe, con lote 2528410, caducidad 22/10/2026 y peso 250 gramos. Finalmente, se incluye un queso mezcla ahumado de la marca Eroski, del mismo lote 2528410, con fecha de caducidad 07/10/2026 y unidades de 250 gramos.

Todos ellos están siendo retirados de los canales de comercialización tras la comunicación oficial del SCIRI a las comunidades autónomas.

Qué deben hacer los consumidores

La AESAN recomienda no consumir ninguno de los productos incluidos en esta alerta, independientemente de su fecha o punto de compra. En caso de tener alguno de los quesos afectados en casa, la recomendación es deshacerse de él inmediatamente.

Si ya se ha consumido alguno de estos lotes y se presentan síntomas compatibles con la listeriosis —como fiebre, vómitos o diarrea—, se aconseja acudir cuanto antes a un centro de salud para recibir valoración médica. La infección por Listeria monocytogenes puede resultar especialmente grave en personas con sistemas inmunitarios debilitados, mayores y mujeres embarazadas.

Precisamente para las gestantes, la AESAN insiste en seguir las recomendaciones sobre higiene alimentaria y consultar el listado de alimentos que conviene evitar durante el embarazo, entre los que se encuentran los elaborados con leche cruda por el mayor riesgo de contaminación microbiológica.

Retirada y control en las comunidades autónomas

La alerta ya ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades afectadas, que han comenzado las verificaciones para asegurar la retirada completa de los productos. Aunque la distribución inicial se ha limitado a cuatro regiones, se está supervisando si ha podido haber redistribuciones a otros puntos del país.

AESAN recuerda que el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información permite activar de forma inmediata los protocolos de seguridad alimentaria para minimizar el impacto en la población y garantizar que los productos implicados dejen de estar disponibles cuanto antes.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actualizaciones en los próximos días.