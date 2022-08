Swapping: Una estafa cibernética más que amenaza los teléfonos móviles

La cobertura del móvil deja de funcionar sin aparente motivo y no hay razón para que eso pase. Así empieza la pesadilla de muchas personas que son víctimas de swapping. En el mundo apenas queda población que no use un smartphone. Ante esto el pillaje de los ladrones se ha trasladado a la red, jugando además con el anonimato de la pantalla para robar.

La Oficina de Seguridad del Internauta avisa acerca de otro tipo de estafa que está alertando estos días a buena parte de la sociedad. En este caso se trata del swapping, una práctica fraudulenta que intenta duplicar la tarjeta SIM de la víctima para hacerse con todos sus datos.

El objetivo de este duplicado es hacerse con la identidad de la persona para alcanzar la cuenta bancaria y hacerse con los fondos de la misma. También tiene como fin hacerse con las redes sociales y tener acceso a los SMS de verificación de acceso a servicios de relevancia como puede ser una banca digital o una suscripción de pago a algún servicio.

¿Cómo funciona el swapping?

Los ciberdelincuentes proceden a solicitar el duplicado de la tarjeta SIM, dejando inoperativa la original que porta la víctima en su móvil. Para llegar a esto, previamente se hacen con los datos de la persona a través de una investigación en sus redes sociales, con ataques de 'phishing' o con la descarga de aplicaciones fraudulentas.

Una vez hecho todo este trabajo, los malhechores realizan una llamada a la operadora para pedir un duplicado de SIM. Esto hace que el servicio telefónico se corte de inmediato para la persona afectada, dejándola sin cobertura móvil y sin datos.

¿Cómo evitar ser víctima de swapping?

La Oficina de Seguridad del Internauta publica en su web una serie de recomendaciones para que los usuarios eviten situaciones desafortunadas como esta. Estas son algunas de las medidas que aconsejan tomar: