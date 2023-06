Paz Padilla insiste de nuevo en que su marido fallecido la contactó: "Que alguien me diga qué es lo que pasó, porque yo no lo sé"

La humorista gaditana Paz Padilla continúa asegurando que ha vivido una situación paranormal con su marido fallecido. En unas declaraciones concedidas a Europa Press en el parque Warner de Madrid, Padilla repasó su estado actual de ánimo y fue preguntada acerca de sus extrañas confesiones.

Antonio Juan Vidal, difunto marido de Paz Padilla, murió a los 53 años a causa de un tumor cerebral en julio de 2020, tras un año luchando contra el cáncer. Desde entonces, la gaditana ha compartido sus momentos emocionales a través de las redes sociales. El pasado 9 de junio sorprendió al confesar que había sido contactada desde el más allá por Antonio Juan Vidal.

Paz Padilla volvió a insistir ante los micrófonos de Europa Press que vivió una experiencia fuera de lo común. "No es una cuestión de creer o no creer. Yo quiero que alguien me explique qué es lo que sucede y por qué sucede eso. Yo lo expliqué, me sucedió eso y que alguien me diga qué es lo que pasó, porque yo no lo sé. Yo solo sé que en los sentidos estamos limitados, que los perros ven colores que nosotros no vemos y oyen ruido que nosotros no somos capaces de escuchar", comentó la humorista.

El supuesto mensaje que recibió Paz Padilla de su marido fallecido

En un post de Instagram, contó que al fallecer dio de baja el número, que apagó el teléfono y lo dejó a su disposición. "Evidentemente yo no abría ese teléfono porque abrirlo significaba que me hacía daño", adelantó. Estaba a pocos días de estrenar una obra que ha escrito 'El humor de mi vida'. "Voy a estrenar, preparo la obra, me cuesta mucho... Pero estreno en el Teatro Capitol de Madrid y en el día del estreno, por la noche, recibo una fotografía de Antonio y mía y miro y digo, ¿perdona? Y pone, 'Antonio'. Lo abro, es su número de teléfono y hay una foto de los dos. Claro, yo no entiendo qué ha sucedido porque su teléfono está sin línea y apagado en mi mesilla de noche", relata.

Después en casa, decide comprobar lo ocurrido y pone a cargar el móvil. Efectivamente, el último mensaje enviado por Antonio es la mencionada fotografía. Lo que hizo que la humorista considerara que se trataba de una seña.