Así fue la "caída" de Paz Padilla bailando con Miguel Ángel Silvestre en la Feria de Abril de Sevilla

La Feria de Abril finalizó su semana de encuentros, bailes y derroche de colores para pasar al recuerdo como una de las más calurosas. Como cada año, han sido varios los momentos destacables en clave de humor que ha dejado la fiesta grande de la capital andaluza. Desde un nazareno cruzando la calle del Infierno hasta la sorpresa de Estopa al animarse a subir al escenario de una caseta, la edición de 2023 ha sido una de las más intensas.

En la Feria no han faltado las risas ni las bromas con origen gaditano. Uno de los instantes más cómicos lo protagonizó la actriz y presentadora Paz Padilla, un "tropezón" mientras bailaba con el también actor Miguel Ángel Silvestre.

A través de su cuenta oficial de TikTok, la presentadora compartió diversos vídeos de su paso por el Real sevillano. No obstante, el momento del baile con el actor ha sido uno de los más llamativos. En él, Paz Padilla aparece bailando sevillanas con Silvestre, hasta que simula una caída de broma para ponerse a sus pies.

Padilla quiso bromear con dicho gesto al mostrar lo embelesada que estaba de bailar con el actor de 'Velvet', tal y como explicó en su vídeo. "Me tiré de broma a sus pies y él me levantó de un salto y me dijo 'nadie se ha dado cuenta, no te agobies'. Qué buena persona es".

Miguel Ángel intentó evitar que la actriz terminara de caer, pese a que era una broma. Ambos siguieron bailando la sevillana como si nada hubiese pasado. Los presentes en la caseta pensaron que la caída era de verdad, por lo que se asustaron, pero al ver cómo el actor continuaba bailando sin problema alguna siguieron aplaudiendo y riendo con lo sucedido. Entre los allí presentes se encontraba el cantante Paco Candela, de Mairena del Aljarafe, encargado de poner voz y ritmo a la caseta, y quien también tuvo que reírse con lo sucedido pese a que siguió cantando.

Rápidamente el vídeo se hizo viral, alcanzando más de 235.400 me gusta, 1.895 comentarios y 7.123 veces compartidas entre los presentes en la red social. Hasta el momento cuenta con 3.8 millones de visualizaciones. Al igual que con otros vídeos publicados por la gaditana casi a diario, su repercusión fue rápida, y se coloca como uno de los más vistos de su perfil tras un baile con el personaje conocido como El Cejas o la fiesta de cumpleaños de su hija Anna.

Estos hechos enamoraron a algunas de sus seguidores en la red social, compartiendo en la publicación sus pensamientos sobre el momento y la suerte que tenía de bailar con el actor. A estos comentarios se unió el de la influencer Julia Menú García, quien cuenta con más de 25 millones de seguidores en TikTok, y quiso mostrar su "envidia" ante el baile y su protagonista.