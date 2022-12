Siete regalos de Cadi-Cadi para acertar en estas fiestas

Cada año resulta más complicado acertar con los regalos que hacemos a familiares y amigos. Buscar hasta encontrar aquello que desee nuestro ser querido se torna a veces en una tarea complicada. Y no digamos si no tenemos ni idea de qué le puede gustar. Por ello, con el siguiente listado proponemos regalos originales y muy gaditanos para sorprender en estas fiestas de la mano de Javier Benítez, propietario de la Tienda-museo de Cadi-Cadi.

1. Camisetas con diseños exclusivos

"Tenemos una marca con diseños propios, Skayline, y con ella vendemos camisetas en distintos soportes: en tamaño niño y adulto, para hombre y mujer, y en varios colores. El diseño más reciente es el de esta camiseta con la evolución del gaditano desde Gadir, pasando por Gades, Qadis, Cádiz, Cadi, hasta llegar a Cai con una de las chicas de la comparsa 'We can do Carnaval' y esa imagen tan icónica".

2. Tazas con motivos muy originales

Al igual que en las camisetas, podemos encontrar los diseños de la marca Skayline en tazas. Existen de Planeta Cadi, EusCádiz, Der tirón, No es quer mundo sea shico... es que Cadi es mu grande, Gaditan equilibrium o Carnaval Bicentenario de La Pepa, entre otros motivos y frases originales vinculados a nuestra ciudad.

3. Delantales

La marca Skayline sigue presente en otros productos como delantales con los que mostrar nuestras dotes culinarias antes familiares y amigos. En esta ocasión destacamos el diseño de 'No es quer mundo sea shico... es que Cadi es mu grande' con el que llevar un poco de geografía gaditana hasta nuestras cocinas. Además se pueden comprar en varios colores: mostaza, granate, camel, negro, azul...

4. Diario de cuarentena (Javier Be Eme)

"Este libro, 'Diario de cuarentena'. El día a día de un nota de Cádiz confinao durante la pandemia' es producto del confinamiento y es mío (Javier Benítez). Lo escribí en ese momento en tono de humor y aún hoy se sigue vendiendo. El año pasado se agotó, pero la gente lo sigue pidiendo, así que saqué una nueva edición. Sólo se vende aquí, en la Tienda-museo de Cadi-Cadi, y tiene ilustraciones de Francisco Asencio".

5. Imanes de las torres vigías de Cádiz

"Son imanes de las torres miradores de Cádiz, hay una colección de unos 14 o 15, y son un regalo muy original para el amigo invisible, por ejemplo. Se venden mucho y representan las torres vigías más llamativas y reconocibles: de la Casa de las Cuatro Torres, la Bella Escondida, la Torre Tavira, de la calle Valverde... y el mismo artesano, que es de la ciudad, también realiza imanes con balcones típicos de Cádiz".

6. Puzzle de ¡Viva la Pepa!

"Hemos hecho una tirada de puzzles con diseños propios, este es uno de ellos, de los primeros que hicimos hace ya 10 años. Es una parodia del cuadro de Salvador Viniegra de la 'Promulgación de la Constitución de 1812. Tiene 1.000 piezas y el tamaño es de 50x70".

7. Láminas de paisajes de Cádiz

"Las láminas tienen un tamaño de 45x16 y se venden sueltas o enmarcadas. Las tenemos con varios motivos de Cádiz: la playa de La Caleta con el Balneario de La Palma, la Gran Regata en el muelle, la Alameda Apodaca, el litoral gaditano..."