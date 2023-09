Ley de Bienestar Animal: Estos son los perros considerados peligrosos

El 29 de Septiembre entrará en vigor esta nueva legislación con cambios sustanciales para muchos dueños de mascotas. Dos de las medidas más notorias son la realización de un curso previo a la adquisición de cualquier perro y la obligatoriedad de un seguro que proteja frente a posibles daños a terceros por parte de estos animales.

En lo referente al seguro seguro de los perros, la policía local informa que de momento no se va a multar por no tener asegurados a los mismos, salvo que los perros sean "potencialmente peligrosos", conocidos como PPP; en cuyo caso deberían de contar con un seguro desde hace años, según recoge la normativa aprobada en 1999 y el desarrollo que de esta ley hace el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo.

¿Qué razas de perros son consideradas peligrosas?

Desde 2002 se consideran perros especialmente peligrosos los pertenecientes a las siguientes ocho razas (también los cruces):

Pit Bull Terrier

Staffordshire Bull Terrier

American Staffodshire Terrier

Rottweiler

Dogo Argentino

Fila Brasileiro

Tosa Inu

Akita Inu

A pesar de este listado, muchas comunidades autónomas han ampliado la relación de razas “potencialmente peligrosas”. Galicia incluye el Dogo de Burdeos; Cantabria el Boxer y en la Comunidad Valenciana se consideran hasta un total de 14 razas caninas como potencialmente peligrosas, entre ellas el Mastín Napolitano o el Doberman.

Si bien, durante la tramitación de la nueva ley, se contempló eliminar la lista de razas y sustituirla por un test de sociabilidad, en el que estos perros fueran valorados individualmente y no por razas, esto no se consiguió.

Con respecto a la realización del curso previo a la tenencia de cualquier perro, la nueva ley establece que aquellas personas que deseen tener un animal de compañía deberán realizar previamente un curso formativo que será obligatorio, gratuito y online.

El contenido de este curso y las infracciones por no tenerlo, al igual que pasa con las infracciones por no tener el seguro, “se desarrollarán reglamentariamente” , por lo que al no contar aún con ese reglamento no se puede exigir ni realizar de momento el mismo.