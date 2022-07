Festival No Sin Música 2022 en Cádiz: ¿Quién actuará el sábado 23 de julio?

El No Sin Música afronta su jornada definitiva tras dos días exitosos de festival. Ayer el listón quedó muy alto para los grupos que toman el relevo después de la actuación magistral de Viva Suecia y otros grupos de nivel como Los Planetas.

En lo climatológico, fue un día complicado, debido a las fuertes temperaturas registradas ayer en Cádiz. Ni siquiera por la noche hubo algo de tregua. Y hoy el pronóstico es incluso peor, ya que la alerta pasa a ser amarilla como consecuencia de los 34 grados de máxima y los 24 de mínima.

Los horarios de apertura se mantiene con respecto a las anteriores jornadas. Apertura de taquillas, a las 17 horas, de puertas a las 18 horas y el primer concierto a las 19 horas.

Horario y actuaciones del sábado 23 de julio en el No Sin Música

19.00 horas - Shinova

El día empezará con fuerza. Esta formación vasca es presente y futuro del indie nacional. Sus canciones llegan y mucho, gracias a una bellísima composición literaria de cada una de ellas. En cuanto a sus sones, incluso se podría considerar que están cargados de algo de épica. En definitiva, merecerá la pena plantarse a primera hora en el festival para ver a uno de los mejores grupos del cartel. Estos son algunos de los temas que sonarán: 'Qué Casualidad', 'La Sonrisa Intacta', 'El Álbum', 'Expectativas y Espejismos'.

20.00 horas - Los Jaguares de la Bahía

Le dan a casi todo, ya que su máxima es que todo vale. Rock, blues, soul, country, glam, punk y muchos más estilos. Se caracteriza por ser un grupo que se atreve y, por eso, esperan sorprender al público de tarde del festival.

20.30 horas - Los Enemigos

Un poco de rock de los 80 para los más nostálgicos. La mítica banda será la encargada de llevar el rock más clásico al recinto del muelle. Durante una hora revisitarán algunas de sus canciones más recordadas: 'La cuenta atrás', 'Desde el jergón', 'Septiembre'.

21.30 horas - Alis

Este polifacético cantautor jiennense aterriza en el No Sin Música para regalar algunos de sus mejores temas: 'Bailando con el Viento', 'Canción de Mierda', 'La Hiedra' y muchos más.

22.15 horas - Lori Meyers

Otro grupo granadino que se hace con el horario prime time. Son los grandes de la noche, este grupo de indie pop es un seguro en cualquier festival. Casi todos sus temas cuentan con un estribillo bueno para cantar, para bailar y para saltar. Justo lo que se necesita en un sitio como el No Sin Música. Los temas más queridos por sus fans son 'Emborracharme', 'Siempre Brilla el Sol', 'Mi Realidad' y 'Alta Fidelidad', entre otros.

00.00 horas - Santero y Los Muchachos

Estos valencianos autodefinen su estilo como rock reposado. En este 2022 han sacado disco nuevo, Royal Cantina, y prometen hacer disfrutar con temas como 'Ventura', 'Estamos Bien' y 'Qué Voy a Hacer'.

00.45 horas - Miss Caffeina

'Mira Como Vuelo' es una de sus canciones insignias y les vendrá perfecta para hacer volar a los miles de gaditanos que a esa hora estarán apurando las últimas horas del festival. Estos madrileños son una de las bandas del pop alternativo más reconocidas del panorama nacional. Sus hits suenan en las discotecas alternativas de Malasaña a diario. Estos son algunos de sus temas de referencia: 'Reina', 'Punto Muerto'.

01.45 horas - Space Surimi

Los jerezanos se encargarán de cerrar el escenario de bandas emergentes. Una propuesta diferente que bebe de la música urbana, se caracterizan por tener una identidad visual muy particular y hacen muchas referencias al consumismo digital.

02.15 horas - Varry Brava

Un grupo en la línea de Miss Caffeina, de hecho hasta tienen un proyecto en común: Dancetería. La trayectoria de Varry Brava también es intachable a nivel nacional. Muchos aún recuerdan su reciente participación en el Benidorm Fest 2022 con 'Raffaella'. Será, sin duda, un cierre por todo lo alto, porque con esta banda no se para de bailar, no hay pausa. 'No Gires' y 'Playa', son sus hits más famosos.