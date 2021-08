Expertos recomiendan buscar las zonas más frescas de la casa para practicar sexo

Hay dos versiones basadas en cuestiones médicas. Por un lado están los que dicen que la "caló" quitan las ganas hasta de "tó" y, por otra parte, también afirman que el mayor número de horas de luz estimula la producción de oxitocina, endorfinas y serotonina produciendo un aumento del deseo sexual.

El caso es que hay opiniones para todo. Para ello Jesús Rodríguez, sexólogo de la firma Myhixel, marca líder en bienestar sexual masculino, afirma que todo depende de la temperatura de la que estemos hablando y como en todo, los extremos nunca son buenos.

Y es por eso, que Rodríguez hace una serie de recomendaciones y consejos para un mayor disfrute de las relaciones de pareja en momentos en los que, como ocurre en estos días, las calores tienen algo agobiados a los gaditanos a pesar de que la lluvia hizo aparición la madrugada de este miércoles y algo refrescó las temperaturas.

Las altas temperaturas provocan que nos encontremos más cansados, apáticos, de peor humor y más irritables. Esta situación de incomodidad viene incluso a ser más difícil de afrontar con el retorno a las ciudades, las rutinas y la inminente conclusión de las vacaciones de verano. Con estos efectos, muchas personas consideran que mantener relaciones sexuales es la última de sus necesidades. Para otros, el mayor número de horas de luz estimula la producción de oxitocina, endorfinas y serotonina produciendo un aumento del deseo.

En este sentido, explica Jesús Rodríguez, que un informe de la Universidad de Oxford, titulado Estacionalidad en la reproducción humana, advertía que sólo en los países en los que las temperaturas no son excesivas los nacimientos aumentaban durante los diez meses posteriores al verano. Es decir, mientras que en los territorios más fríos o con climas más templados la cifra de nacimientos se elevaba, en los que tenían climas más cálidos o tropicales y las temperaturas alcanzaban máximos asfixiantes en verano, no lo hacía.

Este hecho se explica porque, a nivel fisiológico, someterse a un calor sofocante provoca, entre otros efectos, bajadas de la tensión arterial, el aumento de la sensación de cansancio y la incomodidad que conlleva la sudoración constante y excesiva. Otros efectos comunes que suelen manifestarse en esta tesitura son la imposibilidad de descansar bien o poder conciliar el sueño.

El sexólogo de MYHIXEL comenta que, ante tales circunstancias, es normal que la libido disminuya. Sin embargo, recuerda que el sexo también puede ser una alternativa que ayude a mejorar nuestro bienestar. Afirma el experto que los beneficios de mantener relaciones sexuales para la salud, tanto física como mental, son de sobra conocidos y entre otros, nos ayuda a descansar mejor, a aumentar nuestro estado de ánimo o reducir el estrés. Por estos motivos considera que es algo necesario para combatir olas de calor, y que su práctica no debería descartarse debido a las temperaturas.

Explica que cuando los termómetros se elevan, lo más conveniente es adaptarse a las circunstancias. Por ello, desde MYHIXEL ofrecen 5 soluciones para practicar sexo y que este sea muy placentero a pesar del calor.

1.- Aprovechar las zonas más frías de la casa y las horas de menos calor. Estas también nos ofrecen una oportunidad para salir de la rutina y la costumbre de la cama y el dormitorio. Por muy cómodo que sea un colchón, mantener relaciones sobre él en verano aumenta la temperatura corporal. En cambio, la sensación fría de tumbarnos sobre el suelo del baño, o incluso la cocina, aumentará la sensación de placer.

2.- Ducha, juegos con hielos o ventiladores. Otra alternativa que nos ofrece el baño de nuestros hogares es mantener relaciones sexuales bajo el agua de la ducha. No hay mejor manera de combatir las altas temperaturas y además de forma muy placentera. Los juegos con hielos, con agua o el aire frío del ventilador sobre nuestros cuerpos también es una buena manera de aumentar el deseo mientras baja nuestra temperatura.

3.- Posturas que no requieran tanto contacto. Es normal que con el excesivo sudor y calor lo último que se quiera tener sobre el cuerpo es otro cuerpo acalorado. Pero existen muchas posturas con las que puede mantener sexo y no requieren tanto contacto. Animarse a probar con ellas, no solo es una buena opción, también nos ofrece la posibilidad de probar distintas formas de hacer el amor y salir de la rutina.

4.- Sexo más relajado y menos sofocante. Los expertos en la materia abogan por el denominado "slow sex" en épocas estivales. Basado en movimientos más tranquilos, el resultado puede prolongar el clímax sexual y retardar el orgasmo. Sin aumentar las pulsaciones de nuestro ritmo cardiaco en poco tiempo y disfrutando al percibir las caricias y las sensaciones de una manera más consciente.

5.- Sexo virtual y la masturbación. Para todos aquellos a los que el contacto físico sigue sin convencerles debido al calor, otra alternativa es el sexo virtual o la masturbación. A través de las pantallas, ya sea con pareja o sin ella, uno también se puede aprovechar de los beneficios que la masturbación aporta al bienestar sexual masculino. Además, MYHIXEL lleva a otro nivel las posibilidades terapéuticas de esta práctica. Así, permite a los hombres adquirir nuevas habilidades en la cama, como el control eyaculatorio, mientras se masturban, con la solución MYHIXEL TR, llegando incluso a ofrecer una alternativa natural y sin efectos secundarios para la eyaculación precoz con MYHIXEL MED. Ambas soluciones combinan la aplicación gamificada, MYHIXEL Play, con un programa cognitivo conductual, que guía al usuario mientras utiliza el dispositivo de placer, MYHIXEL I.

“Ya sea de una manera o de otra lo importante es continuar manteniendo relaciones sexuales a pesar de las circunstancias”, apunta el equipo de MYHIXEL. “El sexo nos conecta con la persona a la que amamos, nos permite disfrutar de la pareja, establecer un vínculo emocional a través del deseo y la pasión. En solitario nos ayuda a conocernos mejor, a relajarnos y disfrutar de nuestro propio cuerpo. Ninguna excusa nos debe privar de ello, y menos algo que podemos solucionar de manera tan sencilla” finalizan.