El cuento solidario y lúdico de Agamama que narra a los niños cómo irrumpe el cáncer

Cuando el cáncer irrumpe en la vida de las personas llega como una especie de tornado que lo revuelve todo. Y no solo en el proyecto vital de la persona que recibe la noticia, sino en la de la gente que la rodea y la quiere, entre ellos los niños.

Con el fin de dar respuestas y de contar de una manera delicada cómo afrontó el cáncer de mama que le diagnosticaron, Luisa María Quintero Fernández escribió 'El tornado que me enseñó a escuchar mi estrella corazón'. Esta maestra de segundo de primaria lo escribió porque "tenía la necesidad de explicar por qué se va por un tiempo de la clase para darse el tratamiento y, a través de este cuento, cuenta con cariño y dulzura cómo le envuelve este tornado en esta etapa de la enfermedad", explica Elena Santos, socia voluntaria de Agamama (Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama), que ha colaborado en la puesta en marcha del proyecto.

"Se trata de un cuento solidario para explicar a hijos, hijas, pero también a sobrinos, sobrinas... que se preguntan por qué ocurre esto en el momento en el que irrumpe la enfermedad". Una obra que cuenta con ilustraciones de los alumnos de Luisa María, "que de esta manera le devuelven todo el cariño a su profesora".

Y es que, tal y como cuenta Elena, "muchas veces no se sabe abordar el tema con ellos, se trata como un tema tabú y este cuento lo hace de forma lúdica, de forma dulce y delicada, sin mensajes violentos, y solo habla del cáncer una vez, cuando se le denomina el tornado del cáncer".

El proyecto se gestó tras muchas conversaciones con Luisa, "pues es de Sevilla y hablábamos bastante porque tenemos mucho en común. Un día me dijo que tenía un libro escrito, me mandó el pdf y lo llevé a Agamama, pues ella no tenía un espacio o asociación de referencia, y desde aquí decidieron apoyarla y sacar esta iniciativa que está teniendo mucha aceptación, pues es diferente".

Elena Santos también quiere agradecer la labor de Carmelo de la Copistería San Rafael, "que nos ha ayudado en el formato, que es muy bonito y lo ha dejado a un precio muy económico para que la asociación tenga algo de beneficio".

El libro se puede adquirir por un precio simbólico de 5 euros a través de whatsapp en el teléfono 615601357, donde se formaliza mediante bizum, en el punto de venta de la Farmacia del Perú, y también se puede solicitar en la sede de la asociación de Agamama, en la Plaza de Real, Hospital Segunda Aguada s/n, segunda planta a la derecha. En estos días se difundirá en las redes sociales de Agamama.