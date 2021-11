Antes de Navidad, diciembre tiene dos festivos nacionales a principios de mes. Se trata del 6 y el 8 de diciembre, y, aunque el día 7 es laborable, muchos aprovechan sus días libres para formar el conocido puente de diciembre, más aún este 2021, que cae en lunes y miércoles, por lo que podrán tener cinco días libres consecutivos para saciar su sed de aventuras y planificarse algún que otro viaje.

Italia y Francia aparecen como los destinos preferidos por los españoles para sus próximas escapadas al extranjero. Eso sí, con la incidencia Covid subiendo de forma preocupante en muchos países del centro y Este de Europa y la previsión de que se endurezcan las medidas en próximas semanas, hay que tener mucha atención si vas a viajar en el puente de diciembre.

Desde el pasado 1 de julio entró en vigor el Certificado COVID Digital de la UE, que facilita los viajes dentro de la UE. En la plataforma Re-open EU de la Comisión europea, creada para favorecer la vuelta segura de los desplazamientos en toda Europa, está disponible información actualizada y disponible en 24 idiomas sobre cada uno de los países, con el fin de ayudar a los ciudadanos europeos a planificar sus viajes.

Respecto a la lista de países no pertenecientes a la UE para los que también están suprimidas las restricciones de viaje y se adhieren a las normas de la UE, el Consejo actualizó la lista este 18 de noviembre, incluyendo a Canadá, Indonesia, Jordania, Nueva Zelanda, Perú, Ruanda, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Macao, Taiwán, Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano y los países asociados a Schengen (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). Países que se suman así a Argentina, Australia, Bahrain, Chile, China, Colombia, Kuwait, Namibia, Qatar, Corea del Sur, Arabia Saudí y Uruguay.

Requisitos Covid para viajar a Francia desde España

Los viajeros de doce años o más que quieran viajar a conocer la Torre Eiffel, en Paris, destino más buscado para hacer turismo en Google Maps, tendrán que haber recibido todas las dosis prescritas de una de las vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos o presentar el resultado negativo de una prueba PCR o de una prueba de antígenos realizada menos de 72 horas antes de la salida de España hacia Francia; o bien un certificado de recuperación de la Covid-19, válido hasta 180 días tras el primer test de diagnóstico positivo. Se pueden presentar los justificantes en papel o en formato digital.

Eso sí, una vez que estemos en Francis tengan a mano siempre la documentación pertinente, con el código QR del Certificado Digital UE Covid, porque será obligatoria para poder acceder a ciertos lugares, instalaciones o eventos, ya sea en interiores o en exteriores, sin establecer aforo, como los cines, museos, bares, restaurantes, hospitales, residencias de ancianos, centros médicos y sociales (excepto casos de urgencia).

Requisitos Covid para viajar a Italia desde España

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y de acuerdo con la normativa del Ministerio de Salud italiano actualmente en vigor, las personas provenientes de España que deseen entrar en territorio italiano deberán aportar uno de los siguientes certificados, que podrán ser solicitados en el embarque o en posteriores controles sanitarios:

Certificado de vacunación completa , expedido a partir de los 14 días posteriores a la fecha de administración de la última dosis de la pauta vacunal completa.

, expedido a partir de los 14 días posteriores a la fecha de administración de la última dosis de la pauta vacunal completa. Certificado de curación de Covid-19 y cese de la prescripción de aislamiento.

y cese de la prescripción de aislamiento. Resultado negativo de test PCR o de antígenos realizado 48 horas antes de la entrada en territorio italiano.

Los certificados expedidos en España serán reconocidos por Italia y podrán ir redactados en italiano, español, inglés o francés, en formato digital o papel.

Además, en Italia han incrementado en los últimos días las medidas de seguridad en el transporte, por lo que una vez que estemos dentro del país. Desde el pasado martes está vigente la obligatoriedad de mostrar el certificado sanitario en los medios de transporte, incluidos los taxis, y la posibilidad de detener los trenes si viajan personas con síntomas de la covid-19. El nuevo protocolo, adoptado por los ministerios de Salud e Infrestructuras, prevé también que en los taxis y vehículos públicos sólo viajen dos pasajeros, salvo que se trate de personas de una misma familia.

Requisitos Covid para viajar a Reino Unido desde España

Londres ha sido tradicionalmente otros de los destinos favoritos de los españoles en estas fechas y al salirse de la UE con el brexit tiene unas condiciones especiales de acceso. A día de hoy si decides viajar a Reino Unido y te has realizado la doble pauta de vacunación, deberás reservar una prueba covid para el segundo día de tu llegada al país, además de rellenar el llamado 'passenger locator form'. Las personas que no cumplan esta condición seguirán estando sujetas a la normativa sobre pruebas Covid-19 y cuarentenas en Inglaterra, así como a las regulaciones emitidas por las administraciones delegadas aplicables en Escocia, Gales e Irlanda, donde esta semana han adelantado el cierre de los restaurantes y hostelería a medianoche ante el repunte de contagios en el país. Se recomienda a los españoles que viajen a Reino Unido que usen mascarilla en lugares públicos concurridos y cerrados donde no se puede mantener el distanciamiento social.