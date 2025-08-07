La Junta de Andalucía ha liberado este jueves tres ejemplares de tortugas marinas en la playa de Cortadura, en Cádiz. Entre numerosos curiosos, los tres animales, con sus equipos de seguimiento y control, han recorrido los pocos metros de arena que los separaban del agua para volver a zambullirse en el mar. Estos ejemplares fueron rescatados por pescadores de la zona del Golfo de Cádiz que participan en el proyecto SOS Caretta, una iniciativa que ha salvado hasta el momento a unos 70 de estos animales en peligro.