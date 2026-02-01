La tercera sesión ha reunido a las dos agrupaciones que llevan la autoría de Rober Gómez, la chirigota 'Los robins' y la comparsa 'Las muñecas'. Ambos grupos han desfilado en pasacalles por los aledaños del Gran Teatro Falla, incluso en la plaza Fragela la comparsa le ha ofrecido alguna copla a la chirigota antes de que entrara en el coliseo gaditano para actuar en segunda posición de la noche. 'Las muñecas' ofrecen su repertorio como cuarta agrupación de esta tercera sesión de cuartos de final.