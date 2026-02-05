En su pase de cuartos de final, la comparsa de Jesús Bienvenido, 'DSAS3', no disminuye la carga crítica de su repertorio, sino que amplía su foco para fijarse en las fallas del sistema y de algunos de sus personajes, más allá de la privatización de la Sanidad Pública.

En ese sentido, en el primer pasodoble que la comparsa ha interpretado en la sexta función de esta fase del certamen carga, a todas luces, contra Cayetano Rivera Ordoñez por unas polémicas declaraciones que el diestro realizó tras el secuestro de Nicolás Maduro por parte de Donald Trump.

Así, al menos se puede devenir de una letra a ese "torerito impertinente" al que Jesús Bienvenido acusa de que en su cabeza "no están las luces" de su "vestido". "Tú que incendias y provocas con tu lengua loca a ese toro rubio...", dirige dando pistas de los protagonistas de sus versos.

Un pasodoble con el que la agrupación también calentó voces en los camerinos del Gran Teatro Falla, como pueden escuchar en este vídeo.