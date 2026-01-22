La comparsa de Germán García Rendón ha ofrecido su repertorio en la duodécima preliminar de este COAC 2026. En su estreno 'OBDC. Me quedo contigo!!' le ha dedicado el primero de sus pasodobles a Pedro Romero, cuyo autor pone "tu lucha en un altar", que han cantado en camerinos antes de salir a las tablas del Falla para calentar voces.

Del desaparecido carnavalero, García Rendón reconoce que "aprendí que ser honesto, ser auténtico y siniestro es el fin del Carnaval" y deja otros versos a medida que avanza el pasodoble como "a tu muerte vimos cómo una jauría vende como mercancía tu legado".

Para el comparsista de OBDC, "falta la luz de tu canción, cuando tu voz suena a Cádiz. La juventud se nos durmió, revolución casi no hay", expresa García Rendón, que remata el pasodoble pidiendo que "jamás se olvide nadie, que es rebelde el Carnaval, Pedro Romero".