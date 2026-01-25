La cuarta semifinal infantil del COAC 2026, en directo
Los grupos de los más pequeños y pequeñas prosiguen su concurso esta mediodía en el Gran Teatro Falla
El orden de actuación de la cuarta semifinal de infantiles
Este domingo continúan celebrándose las semifinales infantiles del COAC 2026 con la participación de siete nuevas agrupaciones. En este caso es la cuarta de las seis sesiones de esta fase de la modalidad de la cantera que concluirán el próximo fin de semana. La gran final de la categorái de infantiles se celebrará el próximo 7 de enero.