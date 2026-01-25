Orden de la cuarta semifinal infantil, este domingo 25 de enero, del COAC 2026

La chirigota infantil 'Los taratachanga' cerró la sesión del sábado

Este domingo continúan celebrándose las semifinales infantiles del COAC 2026 con la participación de siete nuevas agrupaciones. En este caso es la cuarta de las seis sesiones de esta fase de la modalidad de la cantera que concluirán el próximo fin de semana. La gran final de la categorái de infantiles se celebrará el próximo 7 de enero.

La sesión comenzará, como en otras ocasiones de este 2026, a las 12.00 horas en el Gran Teatro Falla.

Este es el orden de actuación:

1 Comparsa: LAS TRAVIESAS

• Localidad: Chiclana (Cádiz)

• Autoría letra y música: Guillermo José del Valle Bueno, Hugo Alberto León Tocino y

Rafael León Tocino

• Dirección: Claudia Vega Vinelli

• Representante legal: Guillermo José del Valle Bueno

• En 2025: El pelotón de la alegría

2 Chirigota: LA CHIRIGOTA DE LA ISLA

• Localidad: San Fernando (Cádiz)

• Autoría letra: Marco Antonio Romero de la Cruz

• Autoría música: Pablo de la Rosa Ortega, Iván Romero Castellón y Marco Antonio

Romero de la Cruz

• Dirección y representante legal: Pablo de la Rosa Ortega

• En 2025: Los trataratachín

3 Cuarteto: ESCUELA PÚBLICA CAIMÁN

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra: Manuel Torres González

• Autoría música y dirección: David Mendoza Mateos

• Representante legal: Dolores Torres González

• En 2025: No participaron

4 Chirigota: VAMOS POR EL PRIMERO

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra y música: David Gutiérrez Martín

• Dirección: Saúl Herrera Gutiérrez

• Representante legal: Cristina Barrajón López

• En 2025: El cementerio

5 Cuarteto: ESTE AÑO CAEMOS DE PIE

• Localidad: Cádiz

• Autoría letra: Moisés Serrano Bruzón

• Autoría música: Francisco Javier Dominguez González y Raúl Otero Pérez

• Dirección y representante legal: Raúl Otero Pérez

• En 2025: Un cuarteto en peligro de extinción

6 Chirigota: LOS MANITAS LA GARITA

• Localidad: San Fernando (Cádiz)

• Representante legal: María Bocanegra Sánchez

• En 2025: No participaron

7 Coro: LA PERLA DE CÁDIZ

• Localidad: Chiclana (Cádiz)

• Autoría letra/ música: Juan Antonio Gutiérrez Rdguez. y Luis Ramón Gutiérrez Rdguez

• Dirección: Jorge Gutiérrez Orihuela

• Representante legal:Juan Antonio Gutiérrez Rdguez.

• En 2025: No participaron