'El reino de los cielos' canta su cuplé en la 'tierra' de los camerinos del Falla

Antes de volar sobre la escena del Gran Teatro Falla, el coro de San Fernando 'El reino de los cielos' ha calentado voces en los camerinos del coliseo gaditano para preparar su pase de cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026.

Así, además de perfilar los tangos, la pieza característica de su modalidad, los coristas, que cuentan con letra de Francisco Javier Sevilla Pecci y Victoriano Cano, y con la música de Luis Alfonso Betanzos, han entonado los cuplés que han presentado en esta segunda fase certamen.

Cuplés rematados por un estribillo muy carnavalero con el que también esperan poder ascender puestos para lograr la ansiada semifinal.