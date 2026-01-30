Hoy nos trasladamos a la infancia del chirigotero Julio Álvarez para que nos cuente sus primeros recuerdos carnavaleros. El Antifaz de Oro 2026 tiene buena memoria y una imagen nítida de sus primeros momentos de la fiesta. "Fue en el patio de la Tacita de Plata, por la parte de Trille, de donde soy originario", recuerda. De allí salió su primera chirigota, en 1983, con seis años. "Me acuerdo perfectamente, nos llamábamos 'Los niños de la hojilla', vendiendo periódicos, con un mono azul". Sin embargo él no llevaba el tipo como los demás. "Le dije a mi madre que yo me quería vestir de arlequín y así salí", apunta el integrante de la chirigota de los Villegas, 'Piensa mal y acertarás (los desconfíaos)'.