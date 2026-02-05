Francisco Jesús Aragón, Paco Aragón, es un experimentado chirigotero que ya sabe lo que es probar las mieles del éxito en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) en más de una ocasión. Sin embargo, la repercusión que este año está viviendo con 'Una chirigota en teoría', los ya bautizados como 'los Stephen Hawking', pocos precedentes tiene en la historia de este certamen.

Pero con Paco Aragón no queremos hablar hoy de futuro, ni siquiera de presente, sino de pasado ya que se convierte en el nuevo protagonista de la sección El primer recuerdo carnavalero de... Y, para ello, nos trae una imagen un tanto agridulce.

Y es que, aunque ya había probado las tablas en la cantera y en adultos, Aragón elige como recuerdo carnavalero la celebración del primer premio de 'Los que salimos por gusto' (2005) en la plaza Fragela. "Recuerdo a un montón de guiris y gente de fuera echándose encima, algo muy agobiante, recuerdo que pensé acabo de ganar un premio y me acaban de violetear, básicamente", dice.