El primer recuerdo carnavalero de... Miguel Ángel Cantero, de la chirigota del Sheriff 'Los semicuraos'

En este Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026, Diario del Carnaval inaugura una nueva sección en la que ponemos a viajar al pasado a algunos de los participantes del COAC que quieren compartir con los aficionados su primer recuerdo de Carnaval.

Así, en la misma trasera del Gran Teatro Falla, donde se desarrolla el certamen cuya primera fase ha arrancado este 11 de enero, apenas minutos después de realizar su debut sobre la escena, los carnavaleros revelan para este periódico ese fogonazo primigenio que les viene, a bote pronto, a la cabeza si de Carnaval hablamos.

Inaugura la sección Miguel Ángel Cantero, componente de la chirigota de Juan Manuel Braza Sheriff, que este año participa con el tipo de 'Los semicuraos'. Sin embargo, el primer recuerdo del chirigotero no se enmarca en su actual modalidad sino en la de la comparsa.

Así, Miguel confiesa que fue la comparsa 'El zoco', una agrupación juvenil de los hermanos Carapapa del año 1996, la que se le viene a la mente pues ahí realizó su debut a muy corta edad.