Este domingo unimos a padre e hija para buscar sus primeros recuerdos carnavaleros. La comparsista Carmen Tizón, que este año comparte escenario con su padre, Javier Tizón 'Pájaro', tiene precisamente una agrupación de su padre como el primer instante de la fiesta que recuerda con especial cariño y por su impacto. "Fue cuando mi madre me trajo al Teatro Falla a escuchar 'La madre que me parió'", de Antonio Martín, apunta la joven. "Recuerdo que esa presentación sonó y se lío en el Teatro y dije '¿esto qué es?". Se le quedó marcado.

Su padre no tiene en el coliseo gaditano su primer recuerdo, si no en la calle, en la viñera calle de La Palma. "Mi primer recuerdo carnavalero es escuchando la comparsa pregones en la calle de La Palma", cuenta. Con letra de Pedro Romero, música de Emilio Álvarez y dirección de Jesús Monzón, 'Pregones' fue el primer premio del año 1981.