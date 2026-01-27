Antes de subirse al balcón que han montado en el escenario del Gran Teatro Falla, los saeteros de Antonio Álvarez Bizcocho han calentado voces en los camerinos del coliseo gaditano, momento en el que han interpretado el primero de los dos pasodobles que presentarían en esta fase preliminar del COAC 2026.

Así, fiel a su estilo de sátira fina, los chirigoteros de San José de la Rinconada han dado a luz a un nuevo personaje que le sirve para dar cierta dosis de carga al mundo cofrade, además de elaborar críticas sobre otros muchos asuntos.

En esta letra, que les sirve de presentación del tipo, la chirigota del Bizcocho muestra que el pasodoble irónico y que busca la risa tiene más cabida que nunca en la modalidad.