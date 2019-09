-¿Qué siente el alcalde de Sanlúcar a pocas horas de que su ciudad conmemore el V Centenario de la partida de la flota de Magallanes/Elcano?

-Estoy muy orgulloso por cómo llega la ciudad a esta efeméride pero sobre todo por la implicación de toda la sociedad sanluqueña. Esto fue una aventura que empezamos cuatro locos hace diez años, y hoy no hay una asociación, un colegio, un instituto o una entidad social de Sanlúcar que no haya desarrollado ninguna actividad o no vaya a hacerlo en los próximos días en torno a este V Centenario. Todos hemos ido de la mano y eso es muy gratificante.

-¿Qué espera de este 20 de septiembre?

-Espero que sea un día de disfrute para todos, tanto para los sanluqueños como para los que nos visiten, porque va a ser una jornada cargada de actos, exhibiciones, recreaciones, presentaciones y exposiciones para todos los gustos. Mañana (por hoy) es el día indicado para que mostremos nuestro orgullo de sanluqueños porque recordaremos un acontecimiento que marcó a esta ciudad y que cambió la perspectiva de todo.

-Sigue habiendo gente que discute sobre el protagonismo de Sevilla y de Sanlúcar en la partida y el regreso de la flota de Magallanes/Elcano hace cinco siglos. ¿Qué opina usted?

-Nosotros hemos ido de la mano del Ayuntameinto de Sevilla desde el primer día para esta conmemoración. Jamás ha habido rivalidad entre ambas ciudades y aquéllos que alimentan esas rencillas deberían saber que suponen un frenazo ante una oportunidad que es de oro para que Sanlúcar aproveche esta efeméride para seguir creciendo.

-¿Cómo valora la implicación de las diferentes administraciones públicas para la conmemoración de esta efeméride?

-A la Diputación de Cádiz no hay que ponerle ni un pero. Desde el primer momento se ha volcado a lo máximo. Y en cuanto a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España, no tengo nada que reprocharles porque siempre han sabido valorar en su justa medida la importancia de esta gesta histórica. Eso sí, deseo que en los años venideros ambas administraciones amplíen sus partidas para seguir realzando los actos que están previstos para estos tres años.

-¿Cuál es su mensaje para la sociedad sanluqueña en una jornada tan señalada?

-Creo que los sanluqueños tienen que ser nuestros principales embajadores. Entre todos tenemos que contagiar a las personas que vayan a visitar Sanlúcar durante estos tres años para que cada vez sean más los que se sigan enamorando de esta ciudad.