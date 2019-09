Su sueño está a punto de hacerse realidad a bordo del velero Pros. La Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles (Agnyee) se ha planteado dar la vuelta al mundo “tras la estela de Elcano”, que es como precisamente se denomina este apasionante proyecto de la entidad que preside José Solá.

Como no podía ser de otra manera, la salida de su particular circunnavegación se producirá este viernes 20 de septiembre, el mismo día que lo hizo la histórica expedición hace 500 años, en 1519. Antes de su partida, el Pros participará en el homenaje oficial a los marinos que está programado sobre la once de la mañana en la conocida como Boya del Perro, que estrena nombre: Juan Sebastián Elcano. A continuación, el barco de la Agnyee zarpará rumbo a las Islas Canarias.

El Ayuntamiento acogió la presentación pública de esta iniciativa en un acto en el que el alcalde, Víctor Mora, entregó al presidente de la asociación la bandera de la ciudad para “mostrarla por el mundo” durante los próximos tres años. Y es que, efectivamente, la Agnyee tiene previsto emplear el mismo tiempo que la expedición que comenzó capitaneando Fernando de Magallanes en 1519 y acabó culminando Elcano en 1522.

El velero, que tiene 21 metros de eslora, navegará con no más de ocho tripulantes de la propia asociación. Para su preparación, la Agnyee ha llevado a cabo durante tres años un programa de entrenamiento que, según explicó Solá, “ha incluido un corto periodo de navegación, porque desgraciadamente no pueden ser prolongados, con el objetivo no sólo de verificar las habilidades marineras de los tripulantes, ya que se supone que quien se embarca en una aventura de estas características las tiene en mayor o menor medida, sino también para comprobar su capacidad de convivencia en un espacio reducido durante un periodo de tiempo prolongado, que es quizá de los fenómenos más críticos con los que nos podemos encontrar en una aventura de esta índole”.

El barco dispone de un motor auxiliar, pero “la idea es hacer todo el periplo a vela”. “El combustible es limitado. Aunque el velero lleva 2.000 litros de gasoil, no da para mucho en una travesía oceánica. El motor lo utilizaremos de en vez en cuando, para alguna maniobra concreta, pero poco más”, comentó Solá, que destacó que la asociación ha contado con la ayuda de la Armada Española “desde el principio” para diseñar el recorrido concreto, que incluye seis grandes escalas y 21 subescalas.

Los ministerios de Asuntos Exteriores y Cultura respaldan esta experiencia de la Agnyee. Así, en los puertos de esta vuelta al mundo habrá una exposición itinerante, conferencias, mesas redondas, conciertos y otros eventos.

La iniciativa se completa con un proyecto medioambiental en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía (IEO). En palabras de Solá, “pretendemos hacer un muestreo del estado de salud de los océanos comprobando el nivel de contaminación por microplásticos en las 44.000 millas de recorrido. Tomaremos muestras mediante una serie de microfiltros colocados en las tomas de agua de la potabilizadora y enviaremos esos microfiltros al IEO para que los analice”. Se trata de un proyecto que tiene el apoyo de la Unión Europea, además del Estado.

Por su parte, el alcalde celebró que esta “muy buena iniciativa” figure entre las actividades programadas en este mes dedicado al V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo en Sanlúcar.